El largo conflicto administrativo y disciplinario entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, llegó a su punto final. Tras la intervención del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), la casa madre del fútbol nacional decidió dar por cumplida la suspensión del dirigente y anular la multa económica que pesaba sobre la institución platense.

La polémica se originó en noviembre de 2025, cuando el plantel del "Pincha" realizó un pasillo de honor de espaldas a los jugadores de Rosario Central. Aquel gesto fue una protesta directa por las irregularidades denunciadas en la votación que coronó al "Canalla". Como consecuencia, Verón fue inhabilitado por seis meses para ejercer cargos, una sanción que vencía originalmente el próximo 27 de mayo.

Fallo y marcha atrás

A través de un comunicado oficial emitido esta mañana, el club platense confirmó que la apelación ante el TAS surtió efecto. "La AFA ha resuelto dar por cumplida la suspensión impuesta a nuestro presidente y dejar sin efecto la sanción económica aplicada a la institución", explicaron desde Estudiantes.

La medida no solo beneficia a Verón, quien ya recuperó sus facultades plenas como autoridad del club, sino que también alivia las arcas del equipo, que enfrentaba una multa de varios millones tras ser acusado de infringir el artículo 12 del Código Disciplinario.

Causa archivada

Cabe recordar que, en su momento, varios futbolistas fueron sancionados por el mismo episodio, aunque luego recibieron un indulto parcial. Con esta resolución de la AFA, que optó por archivar la causa antes de recibir un revés definitivo del organismo internacional, se cierra uno de los capítulos más tensos entre la gestión de Claudio Tapia y el club de La Plata. "El club agradece a la comunidad el acompañamiento en este proceso", cerró la misiva del Pincha.