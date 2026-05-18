El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y los rivales de la Selección Argentina comienzan a mostrar sus cartas. Mientras Lionel Scaloni termina de pulir la prelista de 55 nombres, la Selección de Austria picó en punta y confirmó este lunes a los 26 futbolistas elegidos por el técnico Ralf Rangnick para la cita máxima en Norteamérica.

El combinado europeo será el segundo escollo de la Albiceleste en el Grupo J, en un encuentro programado para el 22 de junio. Austria, que regresa a un Mundial después de una larga ausencia de 28 años, llega con el cartel de "equipo peligroso" tras una eliminatoria casi perfecta en la UEFA, donde relegó a Bosnia Herzegovina al repechaje y dejó fuera del camino indirecto a Italia.

Alaba y sus figuras

La nómina austríaca cuenta con nombres de peso que militan en los principales clubes del mundo. El capitán y estandarte es David Alaba, multicampeón con el Real Madrid. Junto a él, destacan volantes de elite como Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) y Konrad Laimer (Bayern Múnich), además del histórico goleador Marko Arnautovic.

El poderío de los europeos quedó demostrado en su clasificación: lideraron su zona con seis triunfos y apenas una derrota, registrando 22 goles a favor y solo cuatro en contra en ocho presentaciones.

El cronograma de la Selección

Argentina debutará el 16 de junio ante Argelia, chocará con la mencionada Austria el 22 y cerrará la zona el 27 frente a Jordania. Con la confirmación de la lista austríaca, el cuerpo técnico argentino ya tiene el material completo para analizar a un rival que combina experiencia jerárquica y una intensidad física característica de la escuela alemana de Rangnick.

Los 26 citados por Austria, rival de Argentina, para el Mundial 2026

Arqueros

Alexander Schlager

Florian Wiegele

Patrick Pentz

Defensores

David Affengruber

Kevin Danso

Stefan Posch

David Alaba

Philipp Lienhart

Phillip Mwene

Alexander Prass

Marco Friedl

Michael Svoboda

Mediocampistas

Xaver Schlager

Nicolas Seiwald

Marcel Sabitzer

Florian Grillitsch

Carney Chukwuemeka

Romano Schmid

Christoph Baumgartner

Konrad Laimer

Patrick Wimmer

Paul Wanner

Alessandro Schopf

Delanteros