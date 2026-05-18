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La Selección de Austria definió su lista para el Mundial 2026
POR REDACCIÓN
El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y los rivales de la Selección Argentina comienzan a mostrar sus cartas. Mientras Lionel Scaloni termina de pulir la prelista de 55 nombres, la Selección de Austria picó en punta y confirmó este lunes a los 26 futbolistas elegidos por el técnico Ralf Rangnick para la cita máxima en Norteamérica.
El combinado europeo será el segundo escollo de la Albiceleste en el Grupo J, en un encuentro programado para el 22 de junio. Austria, que regresa a un Mundial después de una larga ausencia de 28 años, llega con el cartel de "equipo peligroso" tras una eliminatoria casi perfecta en la UEFA, donde relegó a Bosnia Herzegovina al repechaje y dejó fuera del camino indirecto a Italia.
Alaba y sus figuras
La nómina austríaca cuenta con nombres de peso que militan en los principales clubes del mundo. El capitán y estandarte es David Alaba, multicampeón con el Real Madrid. Junto a él, destacan volantes de elite como Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) y Konrad Laimer (Bayern Múnich), además del histórico goleador Marko Arnautovic.
El poderío de los europeos quedó demostrado en su clasificación: lideraron su zona con seis triunfos y apenas una derrota, registrando 22 goles a favor y solo cuatro en contra en ocho presentaciones.
El cronograma de la Selección
Argentina debutará el 16 de junio ante Argelia, chocará con la mencionada Austria el 22 y cerrará la zona el 27 frente a Jordania. Con la confirmación de la lista austríaca, el cuerpo técnico argentino ya tiene el material completo para analizar a un rival que combina experiencia jerárquica y una intensidad física característica de la escuela alemana de Rangnick.
Los 26 citados por Austria, rival de Argentina, para el Mundial 2026
Arqueros
- Alexander Schlager
- Florian Wiegele
- Patrick Pentz
Defensores
- David Affengruber
- Kevin Danso
- Stefan Posch
- David Alaba
- Philipp Lienhart
- Phillip Mwene
- Alexander Prass
- Marco Friedl
- Michael Svoboda
Mediocampistas
- Xaver Schlager
- Nicolas Seiwald
- Marcel Sabitzer
- Florian Grillitsch
- Carney Chukwuemeka
- Romano Schmid
- Christoph Baumgartner
- Konrad Laimer
- Patrick Wimmer
- Paul Wanner
- Alessandro Schopf
Delanteros
- Marko Arnautovic
- Michael Gregoritsch
- Sasa Kalajdzic