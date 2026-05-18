La trágica muerte de un adolescente de 15 años, identificado como Kevin Martínez, generó una fuerte conmoción en la localidad bonaerense de Chascomús, luego de un episodio que ocurrió en el contexto de un siniestro vial y derivó en una segunda agresión en plena vía pública.

El hecho se produjo el pasado viernes, cuando el joven circulaba en una motocicleta Honda XR 150 junto a otro adolescente de 17 años y fueron embestidos por un Ford Ka conducido por una mujer de 25 años. Tras el impacto, ambos menores quedaron tendidos en el lugar con heridas de gravedad a la espera de asistencia médica.

De acuerdo con el parte policial, la motocicleta en la que circulaban los adolescentes tenía un pedido de secuestro activo por robo desde el 9 de mayo. Sin embargo, los investigadores descartaron la existencia de una persecución previa y señalaron que el siniestro habría sido un accidente, ya que la conductora del vehículo no habría advertido la presencia de la moto.

El hecho más grave ocurrió mientras Kevin Martínez permanecía sobre una camilla a la espera de ser trasladado al hospital local, cuando un vecino se acercó y lo atacó brutalmente, golpeándolo en la cabeza y sujetándolo del cuello frente a la escena del operativo.

La agresión se produjo ante la presencia de efectivos policiales, personal de la patrulla municipal y equipos de salud, lo que derivó en fuertes cuestionamientos por la falta de intervención inmediata. Toda la secuencia quedó registrada en un video que fue incorporado a la causa judicial.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Bertoletti Tramuja y fue caratulada inicialmente como homicidio culposo. La Justicia aguarda los resultados de la autopsia para determinar si la muerte del adolescente fue consecuencia directa del choque o si los golpes recibidos posteriormente tuvieron incidencia en el desenlace fatal.