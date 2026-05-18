Los dermatólogos insisten en que el uso de protector solar no debe limitarse al verano, ya que la radiación ultravioleta está presente los 365 días del año, incluso cuando las temperaturas son bajas o el cielo está nublado. La exposición solar acumulada es uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de piel y también contribuye al envejecimiento prematuro.

En días fríos, muchas personas tienden a descuidar la protección porque asocian el daño solar únicamente con el calor o la sensación de sol intenso. Sin embargo, los especialistas remarcan que los rayos UVA atraviesan las nubes y pueden afectar la piel incluso en invierno o en jornadas grises.

Además, factores como el viento, la sequedad del ambiente y los cambios bruscos de temperatura pueden volver la piel más sensible, lo que refuerza la necesidad de una rutina de cuidado que incluya hidratación y fotoprotección diaria para evitar irritaciones y daños acumulativos.

Los expertos recomiendan utilizar protectores solares de amplio espectro, preferentemente con factor de protección 30 o superior, y aplicarlos de forma constante en las zonas expuestas, como rostro, cuello y manos. También subrayan la importancia de reaplicar el producto cada dos horas cuando hay exposición prolongada al aire libre.

De esta manera, el uso del protector solar deja de ser una medida estacional y pasa a formar parte de los hábitos diarios de cuidado de la piel, clave para prevenir enfermedades y mantener la salud cutánea a largo plazo.