Un episodio cargado de incertidumbre se registró este lunes por la mañana en un hotel ubicado en pleno centro de San Juan, donde un hombre de 40 años terminó internado en estado delicado y una mujer de 37 fue aprehendida mientras avanza una investigación judicial.

El hecho ocurrió en el hotel Belgrano, sobre calle Maipú casi Salta, y habría comenzado cerca de las 7 de la mañana, aunque tomó mayor relevancia alrededor de las 9, cuando desde el establecimiento alertaron a las autoridades al finalizar el turno de la habitación.

Según la reconstrucción inicial, el hombre mantuvo contacto con personal del hotel, a quienes les habría entregado una suma importante de dinero y su teléfono celular para que los resguardaran, al manifestar temor de que la mujer con la que se encontraba intentara quitárselos.

En paralelo, los investigadores indicaron que se escuchaban reclamos de la mujer, quien exigía la entrega del dinero, lo que abre dos líneas de investigación: si se trataba de un conflicto por un pago o de un intento de robo.

La situación dio un giro cuando el hombre comenzó a descompensarse en uno de los pasillos del hotel. En ese contexto, la mujer le habría pedido que extendiera las manos y luego le habría realizado cortes con una cuchilla de hojalata, bajo la creencia de que el sangrado podría ayudarlo a recuperarse.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, donde permanece internado, actualmente inconsciente y bajo asistencia médica, aunque en un momento presentó un breve período de lucidez.

Entre las hipótesis que maneja la investigación, se analiza un posible exceso en el consumo de sustancias. En la habitación se secuestraron dos latas de cerveza abiertas, que serán sometidas a peritajes para determinar si contenían algún tipo de sustancia química.

Mientras tanto, un efectivo policial permanece en el hospital a la espera de que el hombre recupere la conciencia y pueda aportar su versión de los hechos.

La mujer fue trasladada a la Comisaría 2ª de Concepción y, según fuentes judiciales, cuenta con antecedentes. En principio, la causa fue caratulada como robo agravado por el uso de arma blanca, aunque la calificación es provisoria y podría modificarse a medida que avance la investigación.

El caso quedó en manos de la UFI Flagrancia, que busca esclarecer el vínculo entre ambos (que no sería de pareja sino circunstancial) y determinar con precisión qué ocurrió dentro de la habitación.