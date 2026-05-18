A más de 20 años de la tragedia de República Cromañón, un inquietante relato volvió a poner el nombre del boliche en el centro de las redes sociales. Esta vez no fue por una causa judicial ni por un homenaje a las víctimas, sino por la historia de una niña que nació años después del incendio y que, al pasar por el lugar, tuvo una reacción que dejó helada a su madre.

Según contó la mujer en un video que rápidamente se viralizó, la pequeña comenzó a sentirse mal mientras caminaban cerca del edificio donde ocurrió la tragedia del 30 de diciembre de 2004. La madre relató que la niña se tomó las manos desesperada y dijo que “le quemaban”. Lo más impactante llegó segundos después, cuando la menor aseguró que ella había estado allí.

La situación sorprendió por completo a la familia, ya que la niña nació mucho tiempo después del incendio en el que murieron 194 personas durante un recital de Callejeros. El episodio despertó todo tipo de teorías en redes sociales: desde quienes creen en experiencias paranormales o recuerdos de vidas pasadas, hasta quienes consideran que se trata de una reacción vinculada al impacto emocional y simbólico que todavía genera Cromañón en la sociedad argentina.

La tragedia ocurrida en Once dejó una marca profunda en toda una generación. El incendio comenzó cuando una bengala encendió el material inflamable del techo del boliche y convirtió el lugar en una trampa mortal. La mayoría de las víctimas falleció por inhalación de humo y la desesperación provocada por las salidas bloqueadas.

Con el correr de los años, alrededor de Cromañón también crecieron relatos cargados de misterio. Sobrevivientes y vecinos hablaron muchas veces de sensaciones extrañas, angustia o experiencias difíciles de explicar al pasar por el lugar. La historia de esta niña volvió a alimentar ese imaginario colectivo que mezcla dolor, memoria y tragedia.

Aunque no existen pruebas que respalden fenómenos sobrenaturales, el caso logró conmover a miles de personas y volvió a demostrar que Cromañón sigue siendo una herida abierta en la memoria argentina.