La Universidad de Harvard, a través de distintos estudios de nutrición y cardiología preventiva, identificó 11 alimentos que pueden contribuir a reducir los niveles de colesterol LDL, una de las principales causas de enfermedades cardiovasculares a nivel mundial.

El listado está encabezado por la avena y otros cereales integrales, considerados una de las formas más efectivas de incorporar fibra soluble, un componente clave que ayuda a disminuir la absorción de colesterol en el organismo.

También se destacan las legumbres como porotos, lentejas y garbanzos, que aportan fibra y generan mayor saciedad, además de contribuir a mejorar el perfil lipídico cuando se consumen de forma habitual.

Entre los vegetales recomendados aparecen la berenjena y otras verduras de bajo aporte calórico, que ayudan a sumar volumen en la dieta sin incrementar grasas saturadas, y aportan nutrientes esenciales para la salud metabólica.

Las frutas con alto contenido de pectina, como manzanas, uvas, cítricos y frutillas, forman otro grupo importante dentro de la lista, ya que este tipo de fibra soluble contribuye a reducir el colesterol LDL en sangre.

Los frutos secos, especialmente almendras y nueces, también son recomendados por su aporte de grasas saludables que ayudan a proteger el sistema cardiovascular, siempre en porciones moderadas debido a su densidad calórica.

El aceite de oliva y otros aceites vegetales reemplazan grasas saturadas como la manteca o la margarina, mejorando el perfil de colesterol cuando se utilizan como principal fuente de grasa en la cocina.

Completan la lista el consumo de pescado (especialmente variedades grasas como salmón o sardina), la soja y alimentos fortificados con esteroles y estanoles, compuestos que bloquean la absorción del colesterol en el intestino.

Finalmente, Harvard también menciona suplementos de fibra como el psyllium, que pueden ser una alternativa adicional para quienes necesitan reforzar la ingesta de fibra soluble bajo supervisión médica.

En conjunto, estas recomendaciones apuntan a cambios sostenidos en la alimentación que, acompañados por actividad física y hábitos saludables, pueden ayudar a mejorar significativamente la salud cardiovascular.