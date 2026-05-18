El avance de la movilidad eléctrica en el transporte urbano ya tiene un caso pionero en la Argentina: un conductor incorporó el primer taxi completamente eléctrico del país y compartió su experiencia respecto al ahorro económico que obtiene en la operación diaria del vehículo: antes gastaba cerca de $15.000 diarios en combustible, mientras que ahora su consumo eléctrico ronda los $20.000 semanales.

Según relató el propietario del vehículo, el principal cambio se observa en el costo de “combustible”, ya que la carga eléctrica resulta significativamente más económica que la nafta o el GNC, lo que impacta directamente en la rentabilidad semanal del trabajo como taxista.

“El cambio es total. Llego a mi casa, lo enchufo como un celular y al otro día ya está cargado”, explicó en diálogo con el programa radial. Según detalló, el impacto en la factura de luz es de unos 80.000 pesos mensuales.

El vehículo ofrece una autonomía cercana a los 380 kilómetros. En su caso, que recorre unos 100 kilómetros diarios, necesita cargarlo aproximadamente cada tres días.

Además, destacó la practicidad de las cargas rápidas: en estaciones o centros comerciales, puede recuperar energía en apenas 30 minutos.

El taxi eléctrico, que se utiliza en recorridos urbanos habituales, permite reducir gastos operativos como mantenimiento mecánico, aceite y desgaste de piezas, factores que también influyen en el ahorro total que destaca el conductor en su balance semanal.

Además del beneficio económico, el caso pone en evidencia el crecimiento de la movilidad sustentable en el sector del transporte de pasajeros, donde comienzan a incorporarse unidades eléctricas en reemplazo progresivo de vehículos a combustión.