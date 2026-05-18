Una fuerte polémica se desató en una escuela de la provincia de Río Negro luego de que se viralizara un video grabado dentro de un aula en el que la directora del establecimiento aparece pateando el banco de un alumno en medio de una situación de indisciplina escolar.

El episodio ocurrió durante una jornada de clases en la que la docente a cargo del curso solicitó la intervención de la dirección debido a reiterados problemas de conducta. Al ingresar al aula, la directora intentó ordenar al grupo de estudiantes que mantenían actitudes disruptivas y bromas constantes.

En ese contexto, uno de los alumnos comenzó a mover su banco de manera reiterada mientras la autoridad escolar daba indicaciones, lo que derivó en la reacción que quedó registrada en el video: la directora pateó el banco del estudiante y le exigió que dejara de molestar, generando un inmediato impacto en el aula.

La grabación, realizada por otro estudiante, se viralizó rápidamente en redes sociales y abrió un fuerte debate público sobre el rol de la autoridad docente, los límites del accionar de los directivos y las formas de manejo de la disciplina en el sistema educativo.

Mientras algunos sectores cuestionan el accionar de la directora por considerarlo una reacción excesiva, otros remarcan el nivel de tensión y desgaste que enfrentan diariamente los docentes frente a situaciones de indisciplina reiterada dentro de las aulas.