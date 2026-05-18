El juez en lo penal económico Diego Amarante autorizó este lunes al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (Asociación del Fútbol Argentino), Claudio “Chiqui” Tapia (Claudio Tapia), a viajar al exterior en el marco de la causa en la que se encuentra procesado por presunta retención indebida de aportes.

La autorización judicial establece que Tapia podrá ausentarse del país entre el 27 de mayo y el 21 de julio próximos, siempre que deposite una caución de 30 millones de pesos, según la resolución a la que se tuvo acceso.

El itinerario informado contempla una primera escala en Hungría por compromisos institucionales vinculados a su rol en el Consejo Directivo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), organización que integra, para luego continuar hacia Estados Unidos, México y Canadá, sedes del Mundial 2026 organizado por la FIFA.

Dentro de su agenda, Tapia participará de la final de la UEFA Champions League en Budapest el 30 de mayo, con actividades previas programadas para el 29. Luego, está previsto que asista a los amistosos de la Selección Argentina frente a Honduras e Islandia, el 6 y 9 de junio respectivamente, en Estados Unidos.

Entre el 10 de junio y el 19 de julio, el dirigente formará parte de las actividades oficiales y protocolares vinculadas a la Copa del Mundo en los tres países anfitriones.

El juez Amarante, quien también dispuso el procesamiento de Tapia y un embargo de 350 millones de pesos, consideró que no existen elementos objetivos que impidan la salida del país en las condiciones informadas, y destacó que el dirigente cumplió previamente con las restricciones impuestas en autorizaciones anteriores.

A su vez, la resolución advierte que cualquier modificación o incumplimiento de las condiciones establecidas será considerado una violación a los compromisos de sujeción al proceso judicial, por lo que Tapia deberá informar su regreso al país dentro de las 48 horas posteriores a su retorno.

En la misma causa también están imputados otros directivos de la AFA, entre ellos el secretario general Cristian Malaspina, además de exdirigentes como Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Lorenzo, todos acusados por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, en el marco de una estructura organizada.