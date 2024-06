El invierno está a la vuelta de la esquina y los sanjuaninos ya comenzaron a prender las estufas, aires acondicionados o calefactores para resguardarse en sus casas de los primeros fríos de este año. Ante el aumento de las boletas de la luz y el inminente aumento de la boleta del gas, los sanjuaninos buscan optimizar lo máximo el consumo para cuidar el bolsillo, pero aun así, deben mantener su hogar cálido frente a las bajas temperaturas. DIARIO HUARPE dialogó con José Pérez, presidente del Foro de Refrigeración y Afines de Cuyo (Fryac), la asociación civil que regula a los técnicos en aires acondicionados en San Juan, quien comentó que hoy por hoy, conviene más la utilización de estufas con gas natural, aunque hay una opción económica y es el aire acondicionado inverter.

“En la actualidad, en junio del 2024, es un 35% más económico usar el gas que la electricidad”, dijo Pérez a DIARIO HUARPE . Estas son cifras están sujetas a cambios, puesto que está previsto un aumento en la tarifa del gas, aunque no se sabe de cuánto será. “Otra cosa a tener en cuenta y que es una desventaja para los calefactores de gas, es que necesitan una instalación adecuada y regulada por profesionales, ya que si no hay una buena instalación podría haber muertes producto del monóxido de carbono. La gente le tiene miedo al gas”, explicó Pérez.

Poniendo a competir a los artefactos eléctricos con el gas natural, el único que le puede hacer frente es el aire acondicionado tipo inverter. Estos tipos de aires acondicionados, a comparación del común (el on-off), produce un ahorro del 30% o 40% de energía y como plus, otorga un 25% más en productividad en materia calefacción.

Publicidad

En sintonía con el técnico matriculado Pérez, el electricista Gustavo Ruarte, en dialogó con este medio, dijo que “en invierno, por lo general, se consume mucha corriente, sobre todo aquellos que no tienen la opción del gas natural, porque una estufa funciona por resistencia, así sea una de las placas que van colocadas a la pared. Cualquier artefacto que genere calor implica un consumo eléctrico grande”, dijo Ruarte.

El profesional explicó que los aparatos que se utilizan para producir calor en el hogar funcionan con una resistencia, lo que implica mayor energía. Tal es el caso de la pava eléctrica, que implica un consumo mayor que un aire acondicionado. “Mucha gente dice que el uso de la pava es un minuto, pero en ese minuto, el consumo es muy alto y si la caja eléctrica de la casa no está preparada para que aguante el consumo de 40 segundos, generalmente salta la térmica. Al sumarse las resistencias de otros aparatos que están conectados, sobrecarga la energía, llevando así un consumo mayor del que soporta la térmica”, especificó.

A diferencia de estos aparatos, el aire acondicionado genera calor mediante una bomba que es un compresor y mediante un intercambio gaseoso, que, al no utilizar resistencia, hace más viable su uso. Aun así, la contra que genera el aire, es justamente la brisa caliente que expulsa. Hay personas que lo ven desfavorable, ya que es un aire caliente seco.

Lo que aconseja el electricista es el uso del aire acondicionado para calentar en lugar de las estufas, bajo la alternativa de aclimatar el ambiente con este aparato y luego mantenerlo si se quiere con una estufa en mínimo, que no tenga un alto consumo eléctrico.

Publicidad

En las dos facetas, tanto el aire acondicionado on-off o inverter, puede verse perjudicado su funcionamiento si no hay una buena limpieza. “Si el filtro está tapado, se pierde el poco ahorro que se pueda tener, ya que el equipo no trabaja al 100%”, aseguró Pérez.

“El filtro es la primera barrera que tiene el equipo para no taparse rápido. Lo recomendable es hacer una limpieza de filtro cada 20 días, que lo puede realizar la persona sin la necesidad de un técnico. Llegado un cierto ciclo se debe hacer un servicio técnico. Donde más se ve la perdida de ahorro es en el inverter. Al no limpiarse el equipo, funciona pero no calienta. La gente siempre dice que le falta gas, pero en realidad es falta de mantenimiento preventivo por parte del cliente”, finalizó.