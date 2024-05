La palabra de Toni Kroos tras comunicar su retiro del fútbol profesional

Toni Kroos sorprendió a todos en las últimas horas, luego de dejar en claro que se retirará del fútbol profesional al término de la Eurocopa. En el podcast que tiene junto a su hermano Felix, resaltó que le dirá adiós al Real Madrid pronto. La noticia sonó como una bomba en el mundo, por lo que sus explicaciones y emociones quedaron a la vista de todos luego. Sin dudas, sus fundamentos fueron aplaudidos.

Al comienzo, Kroos indicó: "Cualquiera que me haya escuchado con atención en los últimos años me habrá oído decir alguna vez que la única opción para mí es terminar mi carrera en el Real Madrid. Mi última temporada en el Real significa que este verano será el final. No más Real, no más fútbol. Es mucho más fácil pensarlo durante mucho tiempo que decirlo. A menudo se me pone la carne de gallina cuando vivo algo, cuando estoy en el estadio o cuando alguien dice algo".

"Pero si tú mismo dices algo y se te pone la piel de gallina, entonces debe ser especial. Incluso fuera del deporte, creo que fue probablemente la decisión más difícil de mi vida. Gracias a Dios no he tenido que tomar una decisión más difícil en mi vida privada. Pero cuando empiezas a jugar al fútbol a los seis años y lo diriges en cierta medida hasta los 34, es una decisión muy, muy seria si el fútbol siempre ha estado en el centro de tu vida", indicó Toni.

Toni Kroos y su adiós al fútbol

Asimismo, el múltiple campeón con el Real Madrid también aprovechó para mencionar: "Por eso no resulta tan fácil. Ahora puedo entender este sentimiento, por un lado muy feliz y por otro triste. Al final, eso es lo que me hizo lo suficientemente fuerte como para ir al Real Madrid, de eso no hay duda. Siento que me despido del Real por ahora, aunque signifique el final de mi carrera".

"Sigo en activo aquí, dejaré de lado la idea del final de mi carrera después de este anuncio, porque tengo el gran objetivo de ganar en Wembley y jugar una buena Eurocopa con Alemania en verano. Todavía estoy en medio, y a partir del verano tendré tiempo suficiente para pensar en lo que he conseguido. Sigo siendo un futbolista con grandes metas. Por eso siento como una despedida inminente del Real", cerró Toni Kroos.