En un gesto que combinó amor y presencia digital, Camila Galante se convirtió en el foco de atención tras una reciente interacción en redes sociales con su esposo, Leandro Paredes.

El actual futbolista de Boca Juniors compartió una imagen natural y relajada junto a su mujer, la cual ella decidió recompartir inmediatamente en su propio perfil para sellar el mensaje de unión familiar.

La empresaria, madre de los tres hijos del jugador, acompañó la postal con una declaración directa y cargada de afecto: “Tanto te amo”, sumando además varios emojis de corazones.

Esta acción fue interpretada por sus seguidores como una forma elegante de "marcar territorio", exponiendo la solidez de una pareja que se ha consolidado a lo largo de los años lejos de los escándalos mediáticos.

A pesar de que Galante suele cultivar un perfil bajo y discreto para priorizar su vida familiar, su firmeza ha quedado clara en otras oportunidades. El archivo de sus intervenciones públicas incluye una contundente respuesta a Flavio Azzaro cuando este se burló del mediocampista: "No vas a llegar nunca, ridículo", recordó el medio sobre su carácter defensivo hacia su círculo íntimo.

Esta nueva publicación reafirma el lugar de Camila al lado del futbolista frente a una audiencia masiva, demostrando que la seguridad de su vínculo no requiere de largas explicaciones. Según las fuentes, la naturalidad de la imagen compartida por la pareja transmitió un mensaje de autenticidad que generó gran identificación y apoyo entre sus millones de seguidores.