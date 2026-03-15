Dos hombres fueron detenidos este domingo por la tarde en Capital luego de ser sorprendidos con una valija que contenía numerosos elementos de peluquería que, según la investigación, habrían sido sustraídos minutos antes de un local. El hecho derivó además en agresiones a un policía y daños a una movilidad de la Policía.

El procedimiento por parte de personal de la Motorizada N°2 se realizó en inmediaciones de calles Teresa de Ascencio y Estados Unidos. Los sospechosos transportaban una valija con aparatos de peluquería que coincidirían con un robo denunciado.

el maletín que habían escondido pertenecía a una peluquería ubicada en Concepción.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 16:45, cuando personal policial realizaba recorridas preventivas por la zona del lateral de Avenida de Circunvalación. En ese momento los efectivos observaron a dos sujetos que transportaban una valija negra.

Al advertir la presencia policial, los sospechosos intentaron ingresar hacia la Circunvalación y escondieron la valija detrás de un árbol. Los uniformados lograron interceptarlos para entrevistarlos, pero ambos comenzaron a reaccionar de manera agresiva, por lo que se solicitó apoyo de otros móviles.

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La puerta dañada a patadas por los delincuentes.

Con la colaboración de más efectivos se procedió a la aprehensión de Emiliano Gabriel Flores, de 29 años, domiciliado en Santa Lucía, y Brian Alejandro Pérez Jofré, de 24 años, de Chimbas.

Posteriormente, los policías recuperaron la valija escondida, en cuyo interior había diversos elementos de peluquería, entre ellos bucleras, onduladoras, frizadoras, secadores, rizadores, peines, pinzas y otros accesorios.

Al consultar al operador del Cisem, se informó que personal de Comisaría 2ª se encontraba trabajando en un robo ocurrido en una peluquería de la zona y que los elementos denunciados coincidían con los encontrados en la valija.

Mientras eran trasladados en el móvil policial, los detenidos comenzaron a golpear las puertas traseras del vehículo, provocando daños. En medio de esa situación, uno de los aprehendidos se autolesionó con una pequeña chapa de encendedor y luego agredió al cabo Leonardo Fernández, provocándole un corte en el dedo pulgar de la mano derecha. Ante la violencia de los detenidos se solicitó nuevamente apoyo policial para controlar la situación.

La causa quedó caratulada como encubrimiento, lesiones y daño agravado, bajo el Procedimiento Especial de Flagrancia, con intervención del ayudante fiscal Agustín Caballero.