El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a pedir disculpas por el viaje de su esposa a New York City en el avión presidencial y reconoció que se trató de “una pésima decisión”, aunque sostuvo que la situación “no fue un delito”.

Las declaraciones se dieron durante una entrevista televisiva en la señal LN+, en diálogo con el periodista Luis Majul, a casi una semana de que el episodio generara cuestionamientos en el ámbito político.

“Fue una mala decisión, una pésima decisión. Más allá de que no generó ni un dólar de gasto para el Estado, yo no advertí el error y por eso pido disculpas”, señaló el funcionario al referirse al episodio.

La controversia se originó luego de que se conociera que la esposa del jefe de Gabinete viajó junto a él en el avión presidencial durante un traslado oficial hacia Estados Unidos.

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Durante la entrevista, Adorni explicó que asumía la responsabilidad por la decisión y sostuvo que el Gobierno mantiene un criterio estricto respecto del uso de recursos del Estado.

“El Gobierno puso una vara muy alta y la gente espera que esa vara se cumpla”, afirmó el funcionario.

En ese contexto, remarcó que el hecho fue un error personal y reiteró que no implicó un delito ni generó gastos adicionales para el Estado.

“No somos casta y por eso estoy acá dando explicaciones. Yo cometí un error, tomé una pésima decisión, pero la vara va a seguir donde está, bien alta”, expresó.

El episodio generó repercusión en el ámbito político y mediático, y motivó las aclaraciones públicas del funcionario en los últimos días.