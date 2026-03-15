Irán amenazó con asesinar a Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí

La tensión en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo este domingo luego de que la Guardia Revolucionaria de Irán emitiera una amenaza directa contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el marco de la escalada militar que involucra a varios países de la región.

A través de un comunicado difundido por su oficina de relaciones públicas y replicado por el portal Sepah News, el cuerpo militar iraní aseguró que perseguirá “sin descanso” al mandatario israelí hasta acabar con su vida. El mensaje se conoció mientras Irán informaba el lanzamiento de una nueva oleada de ataques contra objetivos vinculados a Israel y posiciones militares de Estados Unidos en Medio Oriente.

La advertencia coincidió con el anuncio de la 52ª ofensiva iraní desde el inicio de la escalada. Según informaron autoridades iraníes, los ataques estuvieron dirigidos contra sectores industriales en Israel y contra instalaciones militares estadounidenses en la región.

En paralelo, los enfrentamientos continúan extendiéndose hacia otros territorios. En el Líbano, al menos 14 personas murieron este domingo tras una serie de bombardeos israelíes en distintas localidades del sur del país.

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De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias libanesa (NNA), uno de los ataques ocurrió en un barrio de la ciudad de Nabatieh, donde fallecieron siete personas. Otros bombardeos provocaron cuatro víctimas en Sidón y tres más en la localidad de Al Qatrani.

Entre las víctimas fatales se encuentran al menos cuatro menores de edad, según reportaron medios locales.

Los episodios se producen en un contexto de creciente tensión regional, con ataques y contraataques que involucran a varios actores en Medio Oriente y que mantienen en alerta a la comunidad internacional.