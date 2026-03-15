El procedimiento fue realizado por personal del Comando Radioeléctrico Sur. Secuestraron una escopeta calibre 16 y una vaina servida, el hecho es abordado por la UFI Flagrancia.

Un hombre de 49 años fue detenido este sábado al mediodía en Rawson luego de efectuar un disparo con una escopeta en un descampado cercano a calle Meglioli al 4500. El sujeto quedó vinculado a una causa por tenencia ilegítima de arma de fuego en concurso real con abuso de arma, en el marco del sistema especial de flagrancia.

La escopeta calibre 16 que portaba el hombre cuando fue sorprendido por la Policía.

El procedimiento se registró alrededor de las 11:52 cuando efectivos de la División Comando Radioeléctrico Sur, la oficial ayudante Katya Gómez, el cabo Nahuel Gómez y el agente Agustín Valdez se encontraban colaborando en la aprehensión de dos hombres en jurisdicción de la Subcomisaría Ansilta, en un descampado ubicado detrás de calle Meglioli.

En ese momento, los uniformados escucharon una detonación de arma de fuego. Al dirigir la mirada hacia el sector oeste observaron a un hombre que portaba una escopeta y realizaba señas.

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Cuando los policías se acercaron y le ordenaron que dejara el arma en el suelo, el sospechoso emprendió la fuga a pie. Sin embargo, fue reducido a pocos metros del lugar.

El detenido fue identificado como Pablo Salvador Artes Aguilar, de 49 años, domiciliado en la misma zona. Durante el procedimiento los efectivos secuestraron una escopeta calibre 16 marca Bersa y una vaina servida del mismo calibre.

La vaina servida que la Policía encontró en el sitio del disparo.

En el lugar intervino el ayudante fiscal Marcelo Bustos, quien, por directivas del fiscal Fernando Bonomo, dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia, para establecer procewdencia del arma secuestrada, la propiedad y si quien la portaba contaba con los oermisis correspondientes.