Un docente fue asesinado a balazos en el partido bonaerense de La Matanza mientras trabajaba como conductor de una aplicación de viajes. Por el crimen fue detenido un efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, señalado como el último pasajero que había abordado el vehículo.

La víctima fue identificada como Cristian Eduardo Pereyra, padre de una niña de tres años. El hombre trabajaba como docente técnico y, durante los fines de semana o en su tiempo libre, manejaba para la aplicación de viajes DiDi para obtener ingresos adicionales.

El hecho ocurrió el sábado por la noche en la localidad de Virrey del Pino. Según la investigación, Pereyra circulaba por la Autopista Presidente Perón en dirección a Ezeiza cuando el pasajero que llevaba lo sorprendió para robarle.

De acuerdo con los primeros datos de la causa, el agresor le disparó cinco veces, lo dejó a un costado de la autopista y escapó con el automóvil de la víctima, un Chevrolet Corsa verde oscuro, además de sus pertenencias.

Publicidad

Un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un hombre sin vida en el lugar, lo que dio inicio a la investigación judicial. El caso quedó a cargo de la Unidad Temática de Homicidios de La Matanza, conducida por el fiscal Adrián Arribas.

Durante la pesquisa, los investigadores lograron identificar al último pasajero que había tomado el viaje. Cuando el sospechoso fue entrevistado en una comisaría de la zona, incurrió en contradicciones, por lo que se dispuso su detención.

El acusado es un efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que presta servicios en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas. El operativo de detención fue realizado por la Policía Federal Argentina.

Tras conocerse el hecho, la hermana de la víctima publicó un mensaje en redes sociales donde explicó que Pereyra realizaba viajes con la aplicación porque el salario docente no le alcanzaba para cubrir sus gastos. También pidió que el caso se difunda para reclamar justicia.

Pereyra trabajaba como docente técnico en las Escuelas Técnicas N.º 8 y N.º 10 de La Matanza. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del crimen.