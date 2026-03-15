Una exparticipante del reality Gran Hermano fue detenida este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires luego de que un turista estadounidense denunciara haber sido víctima de un robo bajo la modalidad conocida como “viuda negra”.

La mujer fue identificada como Luciana Martínez, quien participó en el programa de Telefe y alcanzó notoriedad pública durante la edición del reality emitida en 2025. La detención se produjo en el marco de una investigación iniciada tras la denuncia de un turista de 40 años.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió durante la madrugada del sábado. De acuerdo con la denuncia, el hombre conoció en un boliche a una mujer y a un hombre y luego se dirigieron juntos a la habitación de un hotel ubicado en el barrio porteño de Palermo.

La víctima declaró que continuaron consumiendo alcohol hasta que se quedó dormido. Al despertar, advirtió que ambas personas ya no estaban en la habitación y que faltaban pertenencias personales, entre ellas un reloj de lujo, ropa, tarjetas de crédito y su pasaporte.

Publicidad

Tras el llamado al 911, la Policía de la Ciudad inició un operativo que incluyó el análisis de cámaras de seguridad del hotel. Las imágenes permitieron identificar a los sospechosos cuando se retiraban del lugar.

Durante el procedimiento, los agentes detuvieron primero al representante artístico de la exparticipante del reality en la calle Fray Justo Santa María de Oro al 1800. En un bolso que llevaba encontraron pertenencias que el denunciante reconoció como propias, entre ellas un reloj marca Cartier y documentación personal.

Horas más tarde, los efectivos concretaron la detención de Martínez. Ambos quedaron imputados en la causa y fueron trasladados a una dependencia policial.

El caso quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 24, que dispuso las detenciones, el secuestro de los elementos recuperados y su posterior restitución al denunciante.

La información comenzó a difundirse luego de una publicación de la periodista Fernanda Iglesias en redes sociales, donde se dieron a conocer los primeros detalles del hecho. La noticia generó repercusión en redes y en programas vinculados al espectáculo.

Luciana Martínez había ganado visibilidad mediática a partir de su paso por Gran Hermano, donde se presentó públicamente como mujer trans y compartió aspectos de su historia personal durante su participación en el programa. Tras su salida del reality, mantuvo presencia en redes sociales y en el ambiente del entretenimiento.