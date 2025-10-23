La separación ocurrió en octubre de 2025, apenas tres meses después de que Camila Lattanzio, quien también es DJ, confirmara oficialmente su relación en julio de 2025. Esta había sido la primera vez que la exparticipante de Gran Hermano hacía pública una pareja, marcando un momento significativo en su vida personal.

La pareja había comenzado a salir en 2025, tras conocerse cuando Camila organizaba una fecha como DJ junto a su hermana Florencia. Scalese, su exnovio, se desempeña como asesor del bloque libertario de la Legislatura Porteña.

Publicidad

A través de su publicación, Camila fue enfática sobre los motivos que la llevaron a terminar la relación y denunciar los hechos. Su mensaje fue contundente: “Obvio que estoy separada. No acepten la violencia de parte de nadie”. Además, explicó la gravedad de la situación, poniendo un límite a las conductas abusivas: “El hombre violento no cambia, es cada vez peor. Algo es ser tóxico, pero ser violento, agredir, menospreciar, maltratar, esas cosas no se le permite a nadie. Hoy real fue el límite”, afirmó Lattanzio.