Este pasado domingo 4 de enero, cerca de las 2:55 de la madrugada, un grave incidente vial tuvo lugar en el sector de Cuestas de las Vacas, sobre la Ruta Nacional 141, en Caucete. Durante un control de rutina, personal de la Policía Rural intentó identificar al conductor de un camión Scania blanco que mostraba signos evidentes de ebriedad. El sujeto, lejos de detenerse, embistió a un oficial motorizado, provocándole heridas y daños en la rueda trasera de su vehículo, para luego escapar a toda velocidad.

Este acto dio inicio a una persecución cinematográfica de más de 80 kilómetros que se desarrolló inicialmente por la Ruta 141 y continuó por la Ruta Nacional 20. En su huida, el camionero manejó de manera temeraria, realizando maniobras de zigzag y cruzándose de carril, mientras ignoraba las balizas y sirenas de los patrulleros.

Finalmente, el transporte fue bloqueado en la localidad de Las Trancas, justo en el límite con San Luis, gracias a un operativo coordinado en el Control de El Encón.

El detenido fue identificado como Edgardo Gastón Algañaraz, de 50 años, oriundo de Luján de Cuyo, Mendoza. Tras su captura, el dosaje de alcoholemia confirmó que circulaba con 1,5 gramos de alcohol por litro de sangre.

En cuanto al policía atropellado, tras ser revisado por médicos, se informó que se encuentra fuera de peligro y goza de buen estado de salud. El caso fue derivado a la Unidad de Abordaje Territorial (UAT) y las fiscalías correspondientes bajo el sistema de Flagrancia.