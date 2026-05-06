El Ministerio de Salud de San Juan anunció una nueva edición de la “Noche de las Mamografías”, una estrategia de acceso gratuito a estudios de detección temprana del cáncer de mama. La iniciativa apunta a ampliar la cobertura en la población objetivo y facilitar el diagnóstico oportuno, en línea con las políticas públicas de prevención.

Fecha, modalidad y acceso a turnos

La jornada se realizará el 8 de mayo, entre las 18:00 y las 22:00. El acceso será mediante turno previo, que deberá solicitarse a través de WhatsApp al número 264-4592201.

La convocatoria está dirigida a mujeres de entre 40 y 70 años que no cuenten con obra social, no requieran derivación médica y no se hayan realizado una mamografía en los últimos 12 meses. En caso de no obtener turno para esa noche, el estudio será reprogramado para las semanas siguientes.

Cobertura territorial y centros de atención

La actividad se desarrollará de manera simultánea en nueve centros de salud distribuidos en la provincia. Se asignarán 35 turnos por cada mamógrafo disponible en los siguientes establecimientos:

Hospital Dr. Guillermo Rawson, Capital

Hospital Dr. César Aguilar, Caucete

Hospital Dr. Marcial V. Quiroga, Rivadavia

Hospital General Dra. Julieta Lanteri, Rivadavia

Hospital San Roque, Jáchal

Hospital 25 de Mayo

Hospital Dr. Federico Cantoni, Pocito

Hospital Tomás Perón, Rodeo

Unidades Sanitarias Móviles en 9 de Julio (CAPS Arturo Cabral de la Colina)

Antecedentes y demanda del servicio

En la edición realizada en diciembre se concretaron 428 mamografías y se otorgaron 494 turnos, con la intervención de 34 profesionales. La alta demanda registrada motivó la continuidad del programa con nuevas fechas.

El Ministerio de Salud prevé replicar la iniciativa en los meses de julio, septiembre y noviembre, con el objetivo de sostener la accesibilidad a este tipo de estudios en distintos momentos del año.

La mamografía es un método no invasivo que consiste en la obtención de imágenes radiográficas de las mamas. Permite detectar lesiones en etapas tempranas, lo que incrementa significativamente las posibilidades de tratamiento y cura. Se recomienda su realización anual a partir de los 40 años en mujeres sin antecedentes personales ni familiares de la enfermedad.