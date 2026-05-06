Tini Stoessel cantó junto a los Jonas Brothers y enloqueció a los fanáticos

El martes cinco de mayo de 2026 se vivió un momento único en el Arena de Buenos Aires durante la primera de las dos presentaciones que brindan los Jonas Brothers en el país. La gran sorpresa de la noche ocurrió cuando Tini Stoessel subió al escenario para acompañar a Joe Jonas. Juntos interpretaron This Is Me, la emblemática canción de la película Camp Rock que originalmente grabaron los hermanos con Demi Lovato.

El público presente estalló de emoción al ver a la artista argentina compartir las tablas con la banda internacional. La repercusión fue inmediata en las plataformas digitales, donde se generaron miles de comentarios positivos tras la viralización del video del encuentro.

Un detalle que conmovió a los seguidores fue la proyección en las pantallas del estadio del casting original para la serie Violetta, donde una joven Tini cantaba justamente ese tema. Además de la colaboración, la cantante aprovechó la oportunidad para presentar su canción titulada Cupido.

La previa del concierto también generó interés, ya que Joe Jonas fue fotografiado el lunes mientras recorría el barrio de Palermo junto a su pareja, Tatiana Gabriela. Se los vio caminando con naturalidad y estilo urbano, acompañados por su personal de seguridad mientras se tomaban fotos con los fanáticos que los cruzaban en la calle.

Esta visita de la agrupación conformada por Nick, Joe y Kevin Jonas se produce luego de que en 2025 lanzaran su séptimo disco titulado Greetings From Your Hometown, un trabajo que rinde homenaje a sus raíces en New Jersey.