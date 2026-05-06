Robo millonario a una familia de República Dominicana en Rivadavia

La tranquilidad del barrio privado La Antigua Destilería, en el departamento Rivadavia, se vio interrumpida por un importante robo que afectó a la familia García. Los damnificados, oriundos de República Dominicana, se habían ausentado de su propiedad desde el pasado lunes 27 de abril. Al regresar el domingo siguiente, se encontraron con una escena desoladora dentro de su vivienda ubicada sobre la calle Meglioli.

Según explicaron los investigadores, "los autores del robo habrían escalado el cierre perimetral del barrio y luego forzado una puerta trasera de la vivienda para acceder" al domicilio. Una vez en el interior, los delincuentes revolvieron diversos sectores buscando objetos de valor de forma rápida.

El botín sustraído representa una pérdida significativa para la familia. De acuerdo con lo detallado por fuentes del caso, los ladrones se llevaron "5.000 dólares, un reloj de alta gama, cadenas de oro, prendas de vestir, una cartera y un par de botas".

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 13ra junto a efectivos de la Brigada Oeste para recolectar pruebas. Actualmente, la UFI de Delitos contra la Propiedad lidera las tareas para identificar a los responsables de este hecho ocurrido durante el último fin de semana largo.