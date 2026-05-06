Por cuántos años irá a la cárcel Juan Darthés tras quedar la condena firme

La justicia de Brasil dio un cierre determinante a uno de los casos más emblemáticos de los últimos tiempos al confirmar la condena a seis años de prisión contra Juan Darthés.

El Tribunal Regional Federal de la 3ª Región rechazó la admisibilidad de los recursos especial y extraordinario que había presentado la defensa del actor, dejando firme la sentencia por el abuso sexual contra Thelma Fardin ocurrido cuando ella tenía 16 años. Tras conocerse la resolución este 05 de mayo de 2026, la actriz compartió un video repasando los ocho años que duró este proceso judicial.

La noticia se difundió junto a Amnistía Internacional y el equipo legal compuesto por Carla Junqueira y Martín Arias Duval. Muy emocionada, la joven expresó que "Ganamos otra vez" y dedicó sentidas palabras a quienes la acompañaron durante este largo camino.

En sus redes sociales manifestó que "Con todo mi corazón quiero agradecerles a cada persona que me apoyó en este proceso" y se dirigió especialmente a sus seguidores diciendo que "A todas las personas que me escriben, me cuentan sus historias y me cruzan en la calle y se les pianta una lágrima, nos fuimos curando entre todas". También tuvo un espacio para sus afectos más cercanos al escribir "A mi vieja, soy hija de sus batallas. A Nico, por enseñarme que el traje de guerrera puede descansar. Gracias".

Desde Amnistía Internacional destacaron la relevancia de este paso judicial al señalar que "La Justicia de Brasil dio un paso clave: rechazó los recursos de Juan Darthés y confirmó la condena por la violencia sexual contra Thelma Fardin. El fallo ratifica que los hechos ya fueron probados y que no corresponde volver a discutirlos en esta instancia".

La organización subrayó el impacto social de la medida indicando que "Es un avance importante en un proceso histórico y un mensaje claro: la violencia sexual contra niñas y adolescentes debe ser investigada y sancionada. Después de años de lucha, es también una señal sobre la importancia de una justicia que escucha y actúa con perspectiva de género".

Por su parte, el estudio de Fernando Burlando, que representa al actor, mantiene una postura expectante. Ante la consulta sobre los pasos a seguir, desde la defensa aseguraron que "todavía existe la posibilidad de que se anule el fallo" judicial. Sin embargo, la decisión del tribunal brasileño marca un punto de inflexión en una causa que ha movilizado a la opinión pública internacional y que hoy encuentra una ratificación sobre lo sucedido años atrás.