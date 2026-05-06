Claudio Poggi, gobernador de San Luis, pidió la renuncia de sus funcionarios por falta de fondos

El gobernador Claudio Poggi tomó una determinación tajante este lunes al solicitar la renuncia al 100% de su gabinete y funcionarios de entes descentralizados. Esta medida surge como respuesta a la crisis financiera que golpea a la provincia, marcada por una caída acumulada del 7,14% en las transferencias nacionales durante el primer cuatrimestre de 2026.

Al respecto, el mandatario comunicó en sus redes que "Hoy pediré la renuncia a todos los funcionarios políticos del Gobierno Provincial", enfatizando que evaluará personalmente a cada integrante bajo una política de mayor austeridad para evitar "volver al pasado".

Bajo esta premisa, Poggi enviará a la Legislatura una nueva Ley de Ministerios que proyecta un recorte de alrededor del 30% en los cargos públicos. La intención es profundizar el ahorro y reorganizar la estructura política iniciada el 10 de diciembre de 2023. El gobernador fue claro sobre sus expectativas al señalar que "Es un momento para que veamos quiénes estamos realmente comprometidos y quiénes no", basando su análisis en el nivel de austeridad aplicado en cada área y el compromiso pleno con el cambio de gestión.

El contexto económico muestra datos preocupantes difundidos por la Agencia de Noticias San Luis, con cuatro meses seguidos de baja en la coparticipación, situándose incluso por debajo de los niveles habituales de la última década. Ante este panorama, el titular del Ejecutivo puntano aseguró que "La realidad económica actual nos exige profundizar la austeridad", planteando además la necesidad de "reactivar la actividad económica" mediante "una batería de acciones y leyes" orientadas a promover la inversión privada y generar empleo. Poggi sostiene una visión clara sobre el desarrollo regional al afirmar que "Gobernar es generar trabajo", planteando que todo su equipo deberá alinearse con ese objetivo tras la evaluación de las renuncias presentadas.

Esta reestructuración ocurre en medio de un clima de alta tensión social y reclamos salariales de empleados públicos frente a la inflación. En este marco, el exgobernador Adolfo Rodríguez Saá difundió un video el pasado primero de mayo donde pidió a los ciudadanos "Le pido a todos los trabajadores que cuando estén en la Villa de la Quebrada eleven una oración para que encontremos el camino y se aumenten los sueldos", lo que suma presión al escenario político provincial.