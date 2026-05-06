Thelma Fardín sobre Juan Darthés: “Fue una victoria personal enorme"

El cierre de un proceso judicial que conmovió a la opinión pública llegó este 6 de mayo de 2026. La justicia de Brasil ratificó la pena de seis años de prisión para Juan Darthés, tras rechazar los recursos presentados por su defensa.

El Tribunal Regional Federal de San Pablo fue el encargado de confirmar la sentencia con el voto favorable de cinco jueces, cerrando un camino que Thelma Fardin definió al decir que "Fue una victoria enorme personal y de toda una sociedad" mientras agradecía en Telenoche el apoyo recibido.

Este recorrido legal comenzó en 2018 con la denuncia pública de la actriz. Desde entonces, el caso atravesó fronteras con la intervención de los Ministerios Públicos Fiscales de Nicaragua, Brasil y Argentina. Durante estos años, la joven debió afrontar diversas pericias y declarar en múltiples oportunidades para sostener su acusación por los hechos ocurridos cuando era menor de edad.

La cronología del caso muestra momentos de gran tensión. En mayo de 2023, un tribunal de primera instancia dictó inicialmente la absolución del actor. Sin embargo, esa decisión fue apelada y posteriormente revocada el 10 de junio de 2024, momento en que se estableció la condena original.

En aquella instancia, el tribunal votó por mayoría con dos jueces a favor y uno en contra. Finalmente, 10 meses después de aquel giro, la ratificación actual pone fin a la incertidumbre legal sobre la responsabilidad del actor en los hechos denunciados.