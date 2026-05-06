Cuántos días pasaron desde la última vez que atajó Javi García en Boca

El destino volvió a poner a Javier García frente a un desafío inesperado en un momento de máxima tensión para Boca Juniors. En una noche difícil en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, el veterano arquero saltó al césped para defender los tres palos en la cuarta jornada de la Copa Libertadores 2026.

Este regreso, reportado por Ubaldo Kunz el cinco de mayo de 2026 a las 21:40, se dio tras la preocupante lesión del joven Leandro Brey durante el choque ante Barcelona SC. Con un panorama de enfermería completo en el puesto, "Javi" vuelve a escena para demostrar que "la vigencia no tiene fecha de vencimiento".

Hacía exactamente 786 días que el arquero no sumaba minutos oficiales, siendo su última aparición aquel 10 de marzo de 2024 en un clásico frente a Racing. Desde que regresó a la institución en 2021, su actividad fue decayendo gradualmente, acumulando un total de 29 presentaciones divididas en cuatro partidos iniciales, 12 encuentros en 2022 y otros 12 durante 2023.

En 2024 solo pudo estar presente en un compromiso y durante todo 2025 no tuvo rodaje, centrándose principalmente en su liderazgo dentro del vestuario que al protagonismo en el campo.

La situación en la portería se volvió sumamente compleja para el cuerpo técnico. El habitual titular, Agustín Marchesín, se encuentra atravesando una recuperación por rotura de ligamentos cruzados sufrida el pasado 15 de abril ante el mismo rival ecuatoriano, lo que lo mantendrá inactivo por al menos ocho meses.

Con la salida de Brey por una molestia física en pleno campo de juego, García dejó de ser el tercer guardameta para tomar la responsabilidad absoluta del arco en la etapa más decisiva del semestre.