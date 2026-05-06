Qué necesita Boca para clasificar a octavos de la Copa Libertadores 2026

Boca no pudo dar el paso necesario en la Copa Libertadores y la derrota ante Barcelona SC en Guayaquil dejó un panorama complejo para el equipo de Claudio Úbeda. Con tres equipos igualados en seis puntos en el Grupo D, el Xeneize aguarda el duelo de este miércoles entre Cruzeiro y Universidad Católica para definir sus chances reales en las dos fechas finales.

A falta de lo que ocurra en Chile, Universidad Católica lidera por diferencia de gol (+1), seguido por Boca (+2 con un partido más) y Cruzeiro (+1). En este contexto, el resultado que mejor le sienta al club argentino esta noche es una victoria de los brasileños.

Los escenarios posibles para el Xeneize

Dependiendo de lo que suceda entre Cruzeiro y la Católica, los caminos de Boca son los siguientes:

Si gana Cruzeiro: Boca se mantiene segundo. Clasifica ganando a U. Católica en la última jornada o venciendo a Cruzeiro y empatando con los chilenos.

Si hay empate: Boca queda tercero. Estará obligado a empatar con Cruzeiro y ganarle sí o sí a Universidad Católica.

Si gana Universidad Católica: Boca queda tercero. Necesitará vencer por al menos dos goles de diferencia a Cruzeiro para recuperar terreno.

El fixture que le queda a Boca

El equipo de Úbeda definirá su futuro en la competición durante el mes de mayo con dos compromisos fundamentales en La Bombonera: