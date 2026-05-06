En una jornada judicial que se extendió durante todo el martes, el Tribunal Colegiado presidido por el doctor Alberto Caballero e integrado por los vocales Flavia Allende y Maximiliano Eugenio Barbera condenó a 14 años de prisión a un sanjuanino hallado culpable de violar en reiteradas ocasiones a su propia hija adolescente. El fallo fue unánime.

El proceso incluyó tres etapas clave: primero se escucharon las últimas palabras del acusado, luego se leyó el veredicto de culpabilidad y finalmente se determinó la pena.

Cambio en la calificación legal y pedido de pena

La fiscal de la UFI ANIVI, Ingrid Schott, junto a la ayudante fiscal Laura Maldonado, había solicitado inicialmente una condena de 24 años de prisión, bajo la figura de concurso real por cuatro hechos distintos, lo que podía elevar la pena máxima hasta los 50 años.

Sin embargo, tras un cambio en la calificación legal –el delito pasó a considerarse como continuado–, la escala penal se redujo a un rango de entre 8 y 20 años. Considerando que el imputado era primario (sin antecedentes penales), la fiscalía ajustó su pretensión a 14 años, solicitud que fue ratificada íntegramente por el tribunal.

Por su parte, la defensa técnica a cargo de la abogada María Filomena Noriega solicitó que se aplicara la pena mínima de 8 años de prisión, pedido que fue desestimado por los jueces.

Los aberrantes hechos ocurridos en agosto de 2024

Según la acusación, los abusos sucedieron a lo largo de agosto de 2024. La adolescente vivía con su madre –de quien el padre estaba separado– y ocasionalmente se quedaba en la casa de su abuela paterna, donde el acusado tenía una habitación en el fondo de la propiedad.

Primer ultraje: Ocurrió durante una siesta, después de una reunión familiar. La víctima consumió alcohol, se sintió mal y se recostó en la cama de su padre. Él aprovechó su estado de ebriedad para abusar sexualmente de ella.

Segundo ataque (mismo día): Esa misma noche, el hombre volvió a someter a la joven. Luego del hecho, le suplicó que no contara nada, le dio dinero y amenazó con quitarse la vida si hablaba.

Tercer ataque: Días después, cuando la chica se cambiaba para salir con sus amigas.

Cuarto ataque: Una noche en que la joven esperaba a su novio.

El testimonio de la víctima fue clave

La fiscalía destacó que el relato de la adolescente resultó contundente y se vio respaldado por otras pruebas: el testimonio de la madre (denunciante), los informes de los profesionales que asistieron a la víctima y las pericias realizadas.

El tribunal consideró acreditado el abuso sexual con acceso carnal, agravado por la guarda y el vínculo reiterado. La condena de 14 años de prisión efectiva busca ser ejemplificadora para un caso que conmocionó a la sociedad sanjuanina.

Nota: Se resguarda la identidad del condenado y todos los datos que puedan derivar en la identificación de la víctima, en cumplimiento de las leyes de protección de menores y de la Ley N° 27.709 de Protección Integral a las Víctimas de Delitos.