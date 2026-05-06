El diluvio del siglo que durará 72 horas: ¿llegará a San Juan?

Una amenaza climática de gran magnitud se cierne sobre el centro de Estados Unidos, donde se esperan más de 72 horas de condiciones meteorológicas extremas. Este fenómeno, que comenzó el pasado martes cinco de mayo de 2026, traerá consigo una combinación peligrosa de actividad eléctrica, lluvias intensas y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 85 kilómetros por hora.

Los especialistas de AccuWeather señalaron que este sistema se espera que "se vuelva más intenso" a medida que el aire cálido se desplace hacia el sureste del territorio nacional.

El origen de este temporal se encuentra en un frente frío que bajó desde Canadá y colisionó con una masa de aire cálido y húmedo en el corazón del país. Según explicaron los expertos, este choque brindó un "escenario favorable para el desarrollo de tormentas severas" en una amplia región.

Las alertas actuales abarcan una zona extensa que va desde el centro de Texas hasta el oeste de Kentucky y el sur de Illinois, incluyendo también sectores del noreste como el centro de Nueva York y Nueva Inglaterra.

Para este miércoles seis de mayo se proyectan "intensas precipitaciones con tormentas" desde Texas hasta Nueva Inglaterra, manteniendo los riesgos meteorológicos de granizo, tornados aislados e inundaciones repentinas.

El cronograma del temporal indica que el jueves siete de mayo el frente avanzará hacia la costa este, afectando a miles de personas con vientos dañinos antes de que el aire frío finalmente avance sobre la costa el viernes. Esta transición marcará el fin de un patrón climático histórico que ha puesto en vilo a gran parte de la nación.