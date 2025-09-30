Con el objetivo de brindar apoyo emocional a personas que atraviesan tratamientos contra el cáncer, se llevó a cabo una masiva campaña de donación de cabello en el Hospital Marcial Quiroga, bajo el lema “Tu pelo regala sonrisas”. La actividad fue organizada por el Servicio de Oncología del hospital, junto a la Fundación Caminos y la agrupación solidaria Cadena de Favores 2007.

Durante la jornada, realizada en el patio de ingreso del hospital, se lograron recolectar más de 15 kilos de pelo, que serán utilizados para confeccionar pelucas destinadas a pacientes oncológicos que han perdido el cabello como consecuencia de sus tratamientos.

Más de 70 personas participaron cortándose el cabello en el lugar, mientras que otros donaron mechones que habían conservado durante años, algunos desde la infancia. Las donaciones estuvieron acompañadas de historias emotivas, compartidas por quienes se solidarizaron con familiares, amigos, compañeros de trabajo o estudio que atraviesan la enfermedad.

El evento contó además con la participación de artistas locales que sumaron su talento para acompañar la actividad. Se presentaron el grupo Temblor Tango, perteneciente a la Asociación Civil Unidos por el Parkinson; la pareja de baile conformada por Amalia Arguello y Nelson Patil; y el espectáculo circense de Luly y Palito, del grupo Circo Aventura.

Desde el Hospital Marcial Quiroga y las organizaciones participantes destacaron la enorme participación de la comunidad y el impacto positivo de este tipo de acciones solidarias, que no solo contribuyen desde lo material, sino que también generan contención emocional y acompañamiento para quienes atraviesan momentos difíciles.