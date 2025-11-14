Una nueva oportunidad laboral se abrió en el sector gastronómico de San Juan. A través de una convocatoria difundida en redes sociales, una reconocida empresa del rubro anunció que se encuentra en la búsqueda de un chef profesional, con formación certificada y experiencia comprobable, para sumarse de manera inmediata a su equipo de trabajo.

La oferta apunta a cubrir un puesto clave dentro del funcionamiento diario de la empresa, ya que el profesional seleccionado será responsable de liderar tareas vinculadas con la preparación de platos, la organización del área de cocina y la supervisión de procesos culinarios. Por esa razón, uno de los requisitos excluyentes es contar con título profesional, lo que garantiza la formación técnica necesaria para desempeñarse con solvencia en un entorno exigente y en plena actividad.

La búsqueda laboral establece un límite de edad de hasta 45 años, orientado a garantizar que el candidato pueda cumplir con las exigencias físicas y horarias que demanda un trabajo de cocina profesional, donde la actividad suele ser intensa y sostenida. Junto con este punto, se requiere dedicación full time, por lo que la empresa apunta a quienes cuenten con disponibilidad completa para integrarse a una rutina diaria sin restricciones horarias.

Quienes deseen postularse deberán enviar su currículum vitae al correo empresagastronomica00@gmail.com. Se recomienda incluir datos personales completos, formación académica, experiencia detallada en el rubro y referencias laborales para agilizar el proceso de selección. La empresa realizará una preselección a partir de la información enviada y luego convocará a entrevistas individuales.