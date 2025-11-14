Publicidad
Publicidad

Departamentales > Por Youtube

Fiesta de la Tradición: mirala en vivo desde donde estés

Esta noche se vive una nueva edición de la Fiesta de la Tradición en Jáchal y, estés donde estés, podés seguir la transmisión en vivo para disfrutar del Romance de los Caballos, los versos y el espíritu jachallero.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Para sumarse, solo hay que conectarse al enlace oficial de la transmisión. Foto: Gentileza

La Fiesta de la Tradición vuelve a reunir esta noche a miles de familias, artistas y todo el folclore en una celebración única que se vive desde Jáchal, pero que se siente en cada rincón del país. Para quienes no pueden llegar hasta el tradicional anfiteatro jachallero, la organización confirmó que el evento podrá seguirse en vivo a través de una transmisión oficial.

La transmisión en vivo permitirá recorrer minuto a minuto el espectáculo central, que combina destrezas criollas, poesía gauchesca, música folclórica y el inconfundible clima festivo que cada año identifica a esta fiesta. Desde la entrada de los jinetes hasta las representaciones artísticas, quienes se conecten sentirán que están dentro del anfiteatro.

Publicidad

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS