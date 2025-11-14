La Fiesta de la Tradición vuelve a reunir esta noche a miles de familias, artistas y todo el folclore en una celebración única que se vive desde Jáchal, pero que se siente en cada rincón del país. Para quienes no pueden llegar hasta el tradicional anfiteatro jachallero, la organización confirmó que el evento podrá seguirse en vivo a través de una transmisión oficial.

La transmisión en vivo permitirá recorrer minuto a minuto el espectáculo central, que combina destrezas criollas, poesía gauchesca, música folclórica y el inconfundible clima festivo que cada año identifica a esta fiesta. Desde la entrada de los jinetes hasta las representaciones artísticas, quienes se conecten sentirán que están dentro del anfiteatro.