WhatsApp dejará de funcionar en celulares con sistemas operativos antiguos desde el 30 de noviembre de 2025
POR REDACCIÓN
WhatsApp anunció que a partir del 30 de noviembre de 2025 dejará de ser compatible con una amplia gama de teléfonos celulares que utilicen sistemas operativos antiguos. Esta decisión responde a las nuevas exigencias técnicas y de seguridad establecidas por Meta, la empresa matriz de la aplicación.
La medida afectará a dispositivos Android e iOS de diversas marcas reconocidas, entre las que se encuentran Samsung, Motorola, LG, Sony, Huawei, HTC y Apple. Los modelos cuya tecnología no cumpla con los requisitos mínimos dejarán de poder acceder a los servicios de mensajería de WhatsApp.
Para continuar utilizando la aplicación, los usuarios deberán contar con teléfonos que tengan instalado al menos Android 5.0 (Lollipop) o versiones posteriores, o en el caso de iPhones, con iOS 12 o superior. Aquellos equipos que no cumplan con estas condiciones perderán la funcionalidad de WhatsApp a partir de la fecha señalada.
Meta recomendó a los usuarios preparar sus dispositivos para esta transición, sugiriendo acciones que permitan evitar la pérdida de información y asegurar un cambio sin contratiempos.
Samsung
- Samsung Galaxy S3
- Samsung Galaxy S4 Mini
- Samsung Galaxy Note 2
- Samsung Galaxy Core
- Samsung Galaxy Trend
- Samsung Galaxy S5
Motorola
- Motorola Moto G (primera generación)
- Motorola Moto E (2014)
LG
- LG Optimus G
- LG Nexus 4
- LG G2 Mini
- LG G3
Sony
- Sony Xperia Z
- Sony Xperia SP
- Sony Xperia T
- Sony Xperia V
- Sony Xperia Z2
Huawei
- Huawei Ascend Mate 2
HTC
- HTC One M8
iPhone
- iPhone5
- iPhone 5c
- iPhone 5s
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus