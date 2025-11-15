WhatsApp anunció que a partir del 30 de noviembre de 2025 dejará de ser compatible con una amplia gama de teléfonos celulares que utilicen sistemas operativos antiguos. Esta decisión responde a las nuevas exigencias técnicas y de seguridad establecidas por Meta, la empresa matriz de la aplicación.

La medida afectará a dispositivos Android e iOS de diversas marcas reconocidas, entre las que se encuentran Samsung, Motorola, LG, Sony, Huawei, HTC y Apple. Los modelos cuya tecnología no cumpla con los requisitos mínimos dejarán de poder acceder a los servicios de mensajería de WhatsApp.

Para continuar utilizando la aplicación, los usuarios deberán contar con teléfonos que tengan instalado al menos Android 5.0 (Lollipop) o versiones posteriores, o en el caso de iPhones, con iOS 12 o superior. Aquellos equipos que no cumplan con estas condiciones perderán la funcionalidad de WhatsApp a partir de la fecha señalada.

Meta recomendó a los usuarios preparar sus dispositivos para esta transición, sugiriendo acciones que permitan evitar la pérdida de información y asegurar un cambio sin contratiempos.

Samsung

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy S4 Mini

Samsung Galaxy Note 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend

Samsung Galaxy S5

Motorola

Motorola Moto G (primera generación)

Motorola Moto E (2014)

LG

LG Optimus G

LG Nexus 4

LG G2 Mini

LG G3

Sony

Sony Xperia Z

Sony Xperia SP

Sony Xperia T

Sony Xperia V

Sony Xperia Z2

Huawei

Huawei Ascend Mate 2

HTC

HTC One M8

iPhone