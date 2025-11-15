Publicidad
WhatsApp dejará de funcionar en celulares con sistemas operativos antiguos desde el 30 de noviembre de 2025

La aplicación de mensajería restringirá su servicio a dispositivos con Android 5.0 o iOS 12 en adelante, afectando a modelos de Samsung, Apple, Huawei, entre otros.

Hace 1 hora
Aquellos equipos que no cumplan con estas condiciones perderán la funcionalidad de WhatsApp a partir de la fecha señalada. Foto: Gentileza

WhatsApp anunció que a partir del 30 de noviembre de 2025 dejará de ser compatible con una amplia gama de teléfonos celulares que utilicen sistemas operativos antiguos. Esta decisión responde a las nuevas exigencias técnicas y de seguridad establecidas por Meta, la empresa matriz de la aplicación.

La medida afectará a dispositivos Android e iOS de diversas marcas reconocidas, entre las que se encuentran Samsung, Motorola, LG, Sony, Huawei, HTC y Apple. Los modelos cuya tecnología no cumpla con los requisitos mínimos dejarán de poder acceder a los servicios de mensajería de WhatsApp.

Para continuar utilizando la aplicación, los usuarios deberán contar con teléfonos que tengan instalado al menos Android 5.0 (Lollipop) o versiones posteriores, o en el caso de iPhones, con iOS 12 o superior. Aquellos equipos que no cumplan con estas condiciones perderán la funcionalidad de WhatsApp a partir de la fecha señalada.

Meta recomendó a los usuarios preparar sus dispositivos para esta transición, sugiriendo acciones que permitan evitar la pérdida de información y asegurar un cambio sin contratiempos.

Samsung

  • Samsung Galaxy S3
  • Samsung Galaxy S4 Mini
  • Samsung Galaxy Note 2
  • Samsung Galaxy Core
  • Samsung Galaxy Trend
  • Samsung Galaxy S5

Motorola

  • Motorola Moto G (primera generación)
  • Motorola Moto E (2014)

LG

  • LG Optimus G
  • LG Nexus 4
  • LG G2 Mini
  • LG G3

Sony

  • Sony Xperia Z
  • Sony Xperia SP
  • Sony Xperia T
  • Sony Xperia V
  • Sony Xperia Z2

Huawei

  • Huawei Ascend Mate 2

HTC

  • HTC One M8

iPhone

  • iPhone5
  • iPhone 5c
  • iPhone 5s
  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus
