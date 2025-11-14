Una nueva oportunidad laboral se abrió para quienes buscan trabajo en tareas domésticas dentro del departamento Rivadavia. La empresa Domestique, informó que necesita incorporar una trabajadora para realizar tareas generales, con días y horarios ya establecidos y requisitos específicos para postular.

Según detallaron, el puesto está orientado a una persona con experiencia comprobable en el rubro doméstico, que pueda desempeñarse con responsabilidad y autonomía en las distintas actividades del hogar. La convocatoria está dirigida especialmente a quienes cuenten con referencias laborales previas y conocimientos sólidos en limpieza, organización y cuidado básico del ambiente familiar.

Entre las tareas principales, la oferta incluye labores de limpieza profunda, lavado de ropa y planchado, actividades que requieren prolijidad y constancia. También se solicita disponibilidad para realizar cocciones de alimentos de manera esporádica, una función adicional que forma parte del acompañamiento integral que se busca para la dinámica diaria de la vivienda.

Respecto a los requisitos, la empresa encargada del proceso de selección remarcó que es indispensable contar con experiencia y referencias en tareas generales del hogar, las cuales deberán ser verificables.

Quienes estén interesadas en el puesto deben enviar su currículum vitae al correo domestiquesanjuan@gmail.com, indicando en el asunto: “Zona Rivadavia / Tareas generales”, de modo que la postulación pueda ser correctamente identificada por el equipo encargado de la selección.