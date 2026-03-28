Con un diagnóstico claro y prioridades definidas, la nueva gestión del Departamento de Hidráulica de San Juan inicia una etapa enfocada en mejorar la eficiencia del sistema de riego. Al frente del organismo, José María Ginestar asumió con la premisa de que las denominadas “obras menores” en los canales son clave para optimizar el uso del agua en un contexto de escasez.

El funcionario explicó en el Café de la Política, programa que se emite de lunes a viernes por HUARPE TV, que su llegada forma parte de una planificación previa del Gobierno provincial. “Que yo me haga cargo de Hidráulica ahora es parte de este programa que el gobernador Marcelo Orrego diseñó”, sostuvo, al tiempo que remarcó que la primera etapa de la gestión estuvo centrada en la reorganización interna del organismo y en la recuperación de infraestructura estratégica.

En ese sentido, Ginestar recordó que durante ese período se avanzó en la reparación de grandes obras hidráulicas, como el dique Ignacio de la Roza y el repartidor San Emiliano, intervenciones que permitieron recuperar capacidad operativa en el sistema. Sin embargo, el foco ahora se traslada hacia un esquema más capilar, con impacto directo en la distribución del recurso.

“Entramos en un segundo tiempo de la gestión de Hidráulica”, afirmó el director, quien detalló que esta nueva etapa se construyó a partir de acuerdos con los distintos actores del sector, incluidos los regantes. Según indicó, ese consenso previo permite avanzar sobre los ejes centrales sin necesidad de redefinir prioridades.

En ese marco, las obras en canales de distribución aparecen como el punto neurálgico de la gestión. “Claramente lo principal son las obras que vienen pidiendo los regantes en los canales de distribución, que son trabajos menores pero muy importantes”, subrayó Ginestar.

El funcionario también puso en contexto el debate sobre las inversiones en infraestructura hídrica. Si bien existen proyectos de mayor envergadura, como el soterramiento de canales desarrollados junto a la Universidad Nacional de San Juan, advirtió que estos implican costos comparables a la construcción de un dique.

“Tenemos muchos proyectos para soterrar canales que provienen desde la UNSJ, donde hay grandes profesionales, pero todo eso tiene el costo equivalente a construir un dique”, explicó. En esa línea, consideró que el escenario actual obliga a priorizar intervenciones más eficientes. “Hoy que tenemos mucho menos agua acumulada, lo esencial es invertir en el sistema de riego para no perder lo que se tiene”, agregó.

La estrategia ya muestra avances concretos en algunos departamentos. Ginestar señaló que en zonas como Jáchal e Iglesia se están utilizando recursos provenientes de fideicomisos mineros para financiar mejoras en la red de riego. Estas obras buscan aumentar la eficiencia en la distribución del agua y acompañar la producción agrícola local.

Un ejemplo de ello es el Canal del Norte, una intervención en ejecución que apunta a optimizar el aprovechamiento del recurso hídrico en una región donde cada metro cúbico resulta clave para la actividad productiva.

De este modo, la nueva conducción de Hidráulica plantea un cambio de enfoque: dejar en segundo plano las grandes obras para concentrarse en intervenciones puntuales que impacten directamente en el día a día de los productores. En un contexto de restricción hídrica, la eficiencia se convierte en el principal objetivo y los canales de riego, en el eje de la política pública.

Textuales

José María Ginestar / Director de Hidráulica