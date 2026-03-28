En el marco de su debut en el circuito de Suzuka, Franco Colapinto logró avanzar a la Q2 en la clasificación del Gran Premio de Japón y largará desde la 15ª posición en la carrera del domingo, tras registrar un tiempo de 1:30.627.

La actividad comenzó con una estrategia distinta para Alpine, que optó por realizar solo dos intentos en la Q1. Tanto Colapinto como su compañero Pierre Gasly demoraron su salida a pista y marcaron sus primeros registros pasados los cinco minutos iniciales. El argentino giró en 1:31.458, mientras que el francés lo hizo en 1:30.765.

Luego de pasar por boxes para colocar neumáticos blandos nuevos, ambos pilotos salieron a buscar su mejor vuelta. Gasly se ubicó 10° con un tiempo de 1:30.584, mientras que Colapinto marcó 1:30.931, lo que le permitió avanzar a la Q2 en el 16° lugar.

En la segunda tanda, el piloto argentino registró 1:30.877 en su primer intento, en una vuelta en la que tuvo un leve bloqueo en la curva 11. En tanto, Gasly marcó 1:30.122 y luego mejoró su rendimiento con un giro de 1:29.874 que le aseguró el pase a la Q3.

Colapinto, en su último intento, no logró mejorar lo suficiente y quedó eliminado con un tiempo de 1:30.627, que lo dejó en el 15° puesto de la grilla. La diferencia con su compañero fue de más de medio segundo en varias sesiones, incluyendo 0.753 en la Q2.

Durante el fin de semana, el argentino mostró dificultades para ubicarse en la zona media. En los entrenamientos libres finalizó 16° en la FP1 y 17° en la FP2, mientras que en la última práctica volvió a ubicarse en el 17° lugar, con una mejor vuelta de 1:31.759.

Por su parte, Gasly logró maximizar el rendimiento del monoplaza y largará desde la séptima posición tras marcar 1:29.691 en la Q3.

La carrera del Gran Premio de Japón se disputará este domingo desde las 2:00 de la madrugada (hora argentina), con un total de 53 vueltas en el trazado de Suzuka. Tras esta competencia, el calendario tendrá una pausa debido a la cancelación de las fechas en Baréin y Arabia Saudita.