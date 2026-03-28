Desde el jueves último se encuentra desarrollando la Expo Ironman, un espacio comercial oficial de la competencia de triatlón donde San Juan es sede.

Tanto los deportistas como el público general, disfrutaron de la experiencia internacional al recorrer los stands de venta, instalados en el sector este del Teatro del Bicentenario.

Había productos de indumentaria técnica, deportiva, productos de nutrición, hidratación y productos regionales, con la participación de emprendedores locales.

La feria incluye lo mejor de la producción sanjuanina, con la venta de aceites de oliva, vinos, embutidos, dulces, conservas, además de elementos deportivos, ropa deportiva, suplementos alimentarios, y otros productos y servicios afines a la disciplina deportiva.

En la parte externa del centro de exposición, hay juegos para niños, artesanías con cerámica, madera, vidrios, tejidos y cuero, entre otras, como así también un espacio de comidas y bebidas, y un lugar destinado a la escuelita de deportes en la naturaleza, que integra la dirección de Náutica y al Aire Libre de la Secretaría de Deporte. En este último se promocionan los deportes náuticos y al aire libre, y se enseñan maniobras de RCP (Reanimación Cardiopulmonar).

El Centro de Exposición está abierto al público con stands para exponer, degustar y vender productos, mostrando al mundo la calidad y diversidad de la oferta exportable de San Juan.

El objetivo de la feria fue promover la producción propia vinculada al deporte y la vida saludable, y generar un espacio de intercambio comercial con otros países.

La Expo IronMan continuará este sábado 28 de marzo de 10 hs. a 20 hs.; y el domingo 29, de 9 hs. a 18hs. oficial, ambas en estacionamiento de Plaza Bicentenario.

