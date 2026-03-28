Pocito se prepara para vivir una nueva jornada de tradición y gastronomía con la tercera edición de la Fiesta del Tomaticán. El evento se realizará este sábado 28 de marzo, desde las 19 horas, en la Plaza De la Libertad, en Villa Aberastain, con una propuesta que combina cocina en vivo, música y feria de emprendedores.

Organizada por la Municipalidad de Pocito, la celebración tendrá como eje principal el concurso gastronómico que definirá al Embajador del Tomaticán 2026. En esta edición, diez cocineros y cocineras competirán preparando en vivo este plato típico de la región, en una instancia que reunirá al público alrededor de la cocina local.

Los participantes serán Cynthia Castro, Brisa Rodríguez, Darío Salinas, Nancy Díaz, Roberto Varas, Miriam López, Emanuel Alé, Gustavo Silva, Rubén Reinoso y Carolina Gómez, quienes deberán demostrar sus habilidades culinarias ante el jurado y los asistentes.

Además del certamen, el evento contará con una grilla de espectáculos artísticos pensada para acompañar la jornada. Entre las presentaciones confirmadas se encuentran Aldo Zaragoza, Ballet Vanguardia, Dúo Díaz Heredia, Leo Jorquera y La Jodda, que subirán al escenario durante la noche.

La propuesta se completa con la Feria de Artesanos y Emprendedores de Pocito, que cada fin de semana se instala en la plaza principal y que en esta ocasión formará parte de la fiesta, ofreciendo productos locales a los visitantes.

De esta manera, la Fiesta del Tomaticán se consolida como un espacio de encuentro que pone en valor la identidad gastronómica del departamento y suma actividades culturales para vecinos y turistas.

Participantes