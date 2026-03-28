En una nueva emisión de Salud & Bienestar, el programa que se transmite por HUARPE TV (19.2 de TDA), Kick y YouTube, la cosmetóloga Beatriz Rojo abordó una tendencia en crecimiento: los tratamientos estéticos sin cirugía. Opciones cada vez más elegidas por quienes buscan mejorar su piel sin pasar por el quirófano.

“Son tratamientos estéticos sin cirugía. Estos procedimientos están diseñados para cambiar la calidad de tu piel, la textura, sin llegar al bisturí”, explicó la especialista al comenzar la entrevista.

En un contexto donde las redes sociales y los estándares de belleza influyen cada vez más, Rojo destacó que muchas personas llegan al consultorio con expectativas marcadas por lo que ven en influencers o celebridades. Sin embargo, aclaró que cada piel es única y requiere un abordaje personalizado.

Qué tratamientos se destacan hoy

Entre las opciones más solicitadas, la especialista mencionó técnicas innovadoras como exosomas, PDRN y tecnologías como el HIFU, además de clásicos que siguen vigentes como los peelings. “El peeling es la temporada fuerte y hace cambios importantes”, aseguró.

Sobre los tratamientos más modernos, explicó de forma sencilla: “Son pequeñas partículas que entran a la célula para repararla. Se regenera mejor y eso hace que el colágeno y la elastina vuelvan a sostener la piel”.

En cuanto al peeling, detalló que permite renovar la piel eliminando células muertas y mejorando su aspecto general. “Según el porcentaje y el pH que usemos, vamos a lograr el resultado en cada cliente”, indicó.

Uno de los principales motivos de consulta, especialmente en San Juan, está relacionado con el daño solar. “Buscan tratar manchas, reparar la piel y que se vea más natural”, señaló Rojo, marcando un cambio de paradigma: hoy ya no se busca transformar el rostro, sino mejorar su calidad.

Resultados, cuidados y expectativas reales

Un punto clave que remarcó la cosmetóloga es el tiempo de los resultados. Aunque algunos cambios pueden verse desde la primera sesión, no todos los casos son iguales. “La piel se repara, necesita su tiempo”, afirmó.

En este sentido, explicó que el resultado depende en gran medida de los hábitos previos de cada persona. Una piel cuidada responderá más rápido, mientras que otras con mayor daño requerirán más sesiones.

También llevó tranquilidad respecto al dolor: “Entre el 80 y 90% de los tratamientos son totalmente indoloros”, aseguró, aunque aclaró que algunos procedimientos más profundos pueden generar molestias leves.

Donde sí hizo especial hincapié fue en el cuidado posterior. “El post es muy importante”, advirtió. Evitar el calor, el ejercicio intenso o la exposición a agentes agresivos como el cloro son claves para lograr buenos resultados.

Además, recomendó suspender el uso de productos como el retinol antes y después de ciertos tratamientos. “A veces no es más, más, más. También hay que hidratar para que la piel se recupere”, explicó.

Prevención, hábitos y el rol de la constancia

Más allá de los procedimientos, Rojo destacó que la base de una piel saludable está en los hábitos. La hidratación, la alimentación y el descanso influyen directamente en su aspecto. “La piel refleja lo que llevamos por dentro”, sostuvo.

También subrayó que no existe una edad única para comenzar, ya que todo depende de la necesidad: desde adolescentes con acné hasta adultos que buscan mejorar signos de envejecimiento.

En cuanto a las zonas más tratadas, el rostro lidera, aunque recomendó no descuidar cuello y escote. Y desmitificó la idea de que estos tratamientos son solo para mujeres: “Son para hombres y mujeres, ellos también se cuidan mucho”.

Para quienes están evaluando comenzar, dejó un mensaje claro: “Si lo estás pensando, es porque hay algo que te molesta. Es momento de empezar”. Y concluyó: “No es mágico, es perseverancia para lograr el resultado deseado”.

La entrevista dejó en claro que los tratamientos estéticos no invasivos son una herramienta eficaz, siempre que se realicen con profesionales capacitados y con expectativas realistas. Porque verse mejor, hoy, no implica necesariamente pasar por un quirófano.