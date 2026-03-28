La Policía de San Juan puso en marcha un operativo de búsqueda en la provincia para dar con el paradero de un hombre de 64 años que padece esquizofrenia.

Se trata de Adolfo Aníbal Rivero, quien es intensamente buscado en el marco del programa provincial “San Juan Te Busca”. Según los datos difundidos, el hombre es de tez blanca, contextura delgada y mide aproximadamente 1,75 metros de altura.

Entre sus características físicas, presenta cabello corto, lacio y de color cano, barba corta despoblada y bigote del mismo tono. Además, pesa alrededor de 70 kilos.

Al momento de su desaparición, vestía una campera de polar color verde, pantalón color mostaza y zapatillas blancas marca Puma. También llevaba una mochila negra y un gorro rojo.

Desde las autoridades indicaron que el hombre requiere medicación, por lo que se solicita a la comunidad cualquier información que pueda contribuir a su localización.

Quienes puedan aportar datos deben comunicarse de manera inmediata al 911 o a la comisaría más cercana.