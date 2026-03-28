Las consultoras privadas OJF (Orlando Ferreres y Asociados) y FIEL (Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas) pusieron de relieve que el derrumbe de la actividad industrial continúa sin pausa. Estos datos se anticipan al informe oficial del Indec.

Ambas consultoras prevén un panorama muy malo para la actividad fabril en los próximos meses, en particular por la caída del consumo local, que es el motor de la industria liviana y de transformación, que vive del mercado interno. Detrás de escena, la pérdida de poder adquisitivo de la población aparece como la causa de raíz de este desempeño.

OJF señaló que la producción industrial cayó 7,9% en febrero respecto del mismo mes del año 2025, según su Índice de Producción Industrial (IPI). La fuerte contracción obedeció a la caída de los sectores de Maquinaria y equipos y a la producción alimenticia, dijo OJF.

Según OJF en el primer bimestre del año la industria tuvo una caída de 5,5%. Por su parte, la medición desestacionalizada registró una baja mensual de 2,7% versus enero de 2026.

Panorama negativo

El escenario del entramado productivo industrial se complicó más debido al desmejoramiento de los ingresos familiares, analizó Ferreres. Por la misma razón, la posibilidad de una recuperación en los próximos meses entró en zona de incertidumbre.



Entre los resultados más destacados, la producción de Maquinaria y equipo se precipitó un 23,9%. El complejo automotriz repitió la performance de enero y fue el ancla más pesada con un retroceso del 30,1%. En el primer bimestre la caída acumulada fue del 23,7%.

Otro rubro complicado fue el de la producción de alimentos, que cayó 9,6% y acumuló en el primer bimestre un negativo del 5,6%. El bajón fue consecuencia de la contracción del 22,5% en la fabricación de aceites. También influyeron negativamente las caídas del 10,7% en la faena bovina y del 4,8% en la avícola.

La producción de Minerales no metálicos, atada a la actividad de la construcción, cayó 8,25% en febrero y aceleró la tendencia de los meses previos. Los despachos de cemento Portland cayeron 5,8% interanual.

Otras caídas importantes sufrieron las producciones de plásticos, un 16,9%; y la textil, un 9,2%. La industria de las bebidas retrocedió 2,3%.

En cambio, subieron los rubros Refinerías, un 5%; Metálicas básicas, un 3,8%; Farmacia, 1,6%; Química, 1,4%; y Tabaco 1,1%. El sector papelero terminó el mes sin variación.

La mirada de FIEL

Para la consultora FIEL la industria en febrero cayó un 3,9% en relación con el mismo mes del año pasado y un 3,9% en el acumulado enero-febrero.

La caída más fuerte se dio en la industria automotriz, fundamentalmente la producción de automóviles, en un mes con caída de exportaciones, ventas mayoristas y patentamientos.

Los sectores de mejor desempeño fueron la refinación de petróleo y las industrias metálicas básicas. Las alimenticias se mantuvieron estables respecto a febrero de 2025.

Los insumos químicos y plásticos recortaron el ritmo de caída comparado con lo que venía mostrando en meses anteriores. Sin embargo, se destacó el bajón en la producción de neumáticos en el mes del cierre de la empresa Fate.

El análisis de FIEL coincide con el pronóstico de Ferreres sobre el futuro negativo del sector. A los desafíos de competencia que suponen la apertura importadora y de demanda por la caída del mercado interno, FIEL añade la preocupación por el contexto internacional afectado por la guerra en Medio Oriente.