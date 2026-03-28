El escándalo público que conmocionó a la sociedad tucumana vino de un funcionario de la Libertad Avanza que conduce Radio Nacional Mercedes Sosa tras unas declaraciones discriminatorias y descalificantes hacia la figura de la cantora Mercedes Sosa.

El ocupante del cargo público y también influencer, emitió un posteo en redes sociales un extracto de un video con la imagen de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela y con un texto que titulado: “Gorda comunista” y “cáncer” que denosta a la figura de la artista argentina.

La publicación realizada por Ferreira, aclamaba: “Siempre dije que separo el talento de la ideología con algunos artistas como la gorda comunista de la negra Sosa o el Indio Solari. Pero acá no se salva nada. Los anti Trump de la NFL lo contrataron para plantar banderas en contra del país donde vive a pesar de su orgullo latino”.

“Su ‘revolución’, sería imposible sin el capitalismo. Me entristece que haya mentes tan limitadas para dejarse llevar por la pasión de ver a un tipo saltando con 50 bailarines pagados en dólares y haciéndose el malo con el país que le da de comer y digan ‘ME REPRESENTA’", expresó el director medio tucumano, que paradójicamente, lleva el nombre de Mercedes Sosa.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Maby Sosa, sobrina y familiar directa de la cantora, sostuvo que el influencer tuvo “la clara intención de desprestigiar” a la intérprete y añadió: “Me angustió muchísimo porque se trata de un funcionario que habla en nombre de los tucumanos”.

“Es una vergüenza por donde lo mire”, enfatizó Sosa al tiempo en que explicó que el director de la emisora también reposteó una publicación dirigida a la memoria de su tía: “Esta gorda fue un cáncer”.

Asimismo, la comunicadora explicó que Ferreira llegó a obtener el puesto jerárquico porque “el director queda a gestión de los medios públicos del lugar”. Además, relató que el encargado “es una joven promesa de La Libertad Avanza en la provincia y se abrió camino al ser catapultado por Lisandro Catalán, ex ministro del Interior de la Nación y dirigente del partido en Tucumán”.

Asimismo, indicó que los trabajadores de la emisora guardaron la placa conmemorativa que lleva el nombre de la intérprete, ante el ordenamiento del retiro de la misma durante el año 2.017, lo que fue impulsado porque el escrito llevaba la designación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ya que fue realizada durante su gestión.

Actualmente, la mención fue restituída en su lugar y, en tanto, destacó que los empleados “están muy orgullosos de que el medio lleve ese nombre, pasan su música”, concluyó Maby Sosa, que está en tratativas junto al resto de los familiares, en iniciar acciones legales.

Por su parte, el Ente Cultural de Tucumán compartió un comunicado este mediodía y expresó “su más enérgico repudio ante las expresiones agraviantes vertidas en redes sociales por Enzo Ferreira, coordinador de Radio Nacional Tucumán, hacia la figura de Mercedes Sosa, una de las artistas más trascendentes de la cultura argentina y latinoamericana, orgullo del pueblo tucumano y referente indiscutida de nuestra identidad”.

“Las manifestaciones que califican a Sosa mediante términos ofensivos y descalificatorios no sólo constituyen un agravio a su memoria, sino también a toda la comunidad que reconoce en su voz un símbolo de lucha, sensibilidad y compromiso social”, añadió el texto.

Como organismo, consideraron “inadmisible que discursos de odio, violencia simbólica y desvalorización circulen en el espacio público, y más aún cuando provienen de personas que ejercen funciones institucionales” y remarcaron: “Este tipo de expresiones representan un ataque a la cultura y a la identidad tucumana, desconociendo el valor de quienes construyeron, con su obra, el patrimonio cultural de nuestra provincia”.

“Mercedes Sosa representa un legado cultural que trasciende generaciones, ideologías y fronteras. Su obra forma parte del patrimonio vivo de nuestra provincia y de toda América Latina, y merece ser honrada con respeto y responsabilidad”, remarcó el comunicado.



