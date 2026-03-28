Un hallazgo de armas de fuego generó intervención policial en el departamento Chimbas durante la tarde del viernes 27 de marzo.

Según informaron fuentes policiales, un efectivo de la Subcomisaría Cipolletti circulaba en su vehículo particular por calle Bonduel, a unos 200 metros al sur de calle Fernández, cuando advirtió la presencia de tres hombres junto a la banquina este. Al notar la presencia del uniformado, los sujetos se alejaron corriendo hacia un descampado.

Ante esta situación, el policía descendió del vehículo para inspeccionar el lugar. Durante la recorrida encontró un envoltorio de color rojo que, al ser revisado, resultó ser un buzo con capucha. En su interior había dos armas de fuego: una pistola calibre 9 milímetros y una PA3.

De acuerdo a lo constatado, ambas armas presentaban signos de deterioro, con óxido y evidencias de haber estado abandonadas durante un tiempo prolongado.

Las armas fueron secuestradas bajo cadena de custodia y serán sometidas a peritajes. Se analizará su aptitud para el disparo y si pueden estar vinculadas a otros hechos delictivos.