Un hombre mayor de edad fue detenido en el departamento Rivadavia luego de que personal de la Policía Federal Argentina le secuestrara casi medio kilo de cogollos de marihuana que transportaba en un vehículo. El procedimiento quedó a disposición de la Unidad Fiscal Federal, a cargo del fiscal Francisco Maldonado.

El hecho se registró en inmediaciones de calle Universidad, en la jornada de este jueves, cuando efectivos de la Brigada de la DUOF San Juan realizaban tareas de prevención y recorridas de control. En ese contexto, los uniformados observaron a un sujeto que se encontraba dentro de un rodado, al que se le acercó otro masculino, situación que despertó sospechas en el personal actuante, ante la presunta comercialización de la sustancia.

Ante esta circunstancia, los efectivos procedieron a identificar al individuo. Según indicaron fuentes policiales, durante la entrevista el propio sujeto manifestó que transportaba estupefacientes, específicamente cogollos de marihuana.

Tras la consulta correspondiente con la autoridad judicial federal, se dispuso el procedimiento de rigor. Como resultado, los efectivos realizaron el secuestro de casi medio kilo de marihuana, distribuida en cogollos, que se encontraba en poder del imputado.

El hombre fue detenido en el lugar y quedó a disposición de la Unidad Fiscal Federal en turno, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

Fuentes vinculadas al operativo señalaron que el procedimiento se concretó sin incidentes y que el material secuestrado será sometido a peritajes para determinar con precisión su peso y características, mientras avanza la investigación judicial.