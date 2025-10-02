Economía > Datos oficiales
Jubilados: la canasta básica trepó ya cuesta más de $1,5 millón
POR REDACCIÓN
En octubre de 2025, la Canasta Básica de Jubilados alcanzó un valor de $1.514.074,13, lo que representa un aumento del 26,12% respecto a abril, cuando costaba $1.200.523. Este cálculo, realizado semestralmente por la Defensoría de la Tercera Edad, se basa en la estructura de consumo definida por el Indec y adaptada a las necesidades específicas de los adultos mayores.
La medición incluye diversos gastos esenciales como vivienda (mantenimiento, alquiler y pensiones), medicamentos con descuentos según obra social, y se realiza en zonas urbanas con alta concentración de personas mayores, tales como Mendoza, Córdoba, Rosario, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense.
La distribución de gastos dentro de la canasta es la siguiente: $348.000 en alimentos, $107.444 en productos de limpieza, $402.880 en medicamentos, $294.000 en vivienda, $85.200 en transporte, $57.500 en vestimenta, $96.000 en recreación y $123.050 en servicios.
Actualmente, alrededor de cuatro millones y medio de jubilados perciben un haber mínimo de $279.121,71 más un bono de $70.000. Por su parte, los beneficiarios de la Pensión Universal para Adultos Mayores reciben $223.297,36 más el bono, mientras que las Pensiones No Contributivas para personas con discapacidad se ubican en $265.385,19, también con el adicional.
Icardi le ganó la pulseada a Maxi López y Wanda tras la denuncia por violencia contra uno de sus hijos
El fiscal de Homicidios de La Matanza, Carlos Adrián Arribas, confirmó que Matías Ozorio, mano derecha de “Pequeño J”, arribará al país este jueves por la noche y será indagado el viernes. Ese mismo día se realizará la apertura de los celulares incautados, en un paso clave de la investigación del triple crimen en Florencio Varela.
Fuerte interna en El Trece: cuáles son los programas cancelados y qué figura se suma para reemplazarlos
La primatóloga británica falleció a los 91 años mientras se encontraba en una gira de conferencias. Pionera en el estudio de los chimpancés, Goodall revolucionó la ciencia con sus descubrimientos y dedicó su vida a la defensa de la naturaleza. Su legado trasciende la biología: nos recordó que todos somos parte de una misma familia.