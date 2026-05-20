En una jornada cargada de simbolismo, Cáritas San Juan realizó este miércoles el lanzamiento oficial de su Colecta Anual 2026. El encuentro tuvo lugar en el Hogar de Cristo Madre de la Esperanza, ubicado en Rivadavia, un espacio elegido por su relevancia en el trabajo territorial con sectores vulnerables. La presentación coincide con una fecha histórica para la organización, que celebra siete décadas de labor ininterrumpida en Argentina.

El director de Cáritas en San Juan, Alejandro Quiroga, destacó la importancia de realizar este anuncio en una institución dedicada a la recuperación de jóvenes. “Estamos muy felices de estar hoy aquí en este Hogar de Cristo, un lugar signo y muy importante para la institución, donde este grupo de personas acompaña a los chicos en situación de consumo y adicciones”, señaló el referente a DIARIO HUARPE, agregando que cumplir 70 años en el país “es un motivo de mucha alegría”.

La colecta busca canalizar la solidaridad de los sanjuaninos hacia programas concretos de contención que la Iglesia mantiene en toda la provincia. Según explicó Quiroga, los recursos obtenidos permitirán sostener y potenciar el trabajo en merenderos, espacios educativos y el acompañamiento de familias en situaciones críticas o catástrofes.

“La colecta siempre es un gesto de fraternidad, de solidaridad y en esta ocasión viene a fortalecer el acompañamiento que desde Cáritas San Juan estamos realizando. Queremos sostener lo que Cáritas está acompañando como gestos de calidad de forma concreta, organizada y cercana”, enfatizó el director arquidiocesano respecto a la transparencia y la logística de la campaña.

Fechas clave y modalidades de donación

Si bien la colecta nacional se desarrollará durante el fin de semana del 6 y 7 de junio, en San Juan se ha previsto un evento masivo para animar a la comunidad el próximo viernes 29 de mayo. La cita será a las 9:30 horas en el Cruce de las Peatonales, Capital, donde participarán directores de las 46 sedes parroquiales de la provincia, acompañados por los obispos y números artísticos.

En cuanto a la forma de colaborar, la institución ha diversificado sus canales para facilitar el aporte económico:

Donación virtual: A través de links de Mercado Pago y cuentas bancarias difundidas en redes sociales.

Sobre tradicional: Los voluntarios distribuirán los clásicos sobres en todas las parroquias de la provincia para ser depositados en alcancías.

Campaña "Abrigando Corazones", la próxima cita

Finalmente, Quiroga aprovechó la oportunidad para anunciar una iniciativa complementaria ante la llegada de las bajas temperaturas. Junto a Acción Católica, del 8 al 20 de junio se llevará a cabo la campaña “Abrigando Corazones” en todas las capillas y parroquias.

Esta colecta paralela estará enfocada en recibir ropa de abrigo y frazadas para “estar cerca de nuestros hermanos que sufren el frío y las inclemencias del tiempo”, concluyó el titular de Cáritas.