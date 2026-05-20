Argentina busca facilitar el ingreso a Estados Unidos y refuerza la seguridad para el Mundial

El Gobierno nacional puso en marcha gestiones estratégicas para que los ciudadanos argentinos puedan ingresar a Estados Unidos sin necesidad de tramitar la visa tradicional. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que el país trabaja en su incorporación al programa "Visa Waiver", una exención que permitiría estadías por turismo o negocios de hasta 90 días.

En una entrevista televisiva, la funcionaria detalló que el proceso involucra a diversas carteras del Ejecutivo y que, de cumplirse los plazos previstos, el sistema podría entrar en vigencia a comienzos de 2027. Como señal de este acercamiento, Monteoliva reveló que recientemente visitó el país una funcionaria del área consular estadounidense encargada de supervisar el programa.

Seguridad estricta para el Mundial 2026

En paralelo a las negociaciones migratorias, la ministra se refirió al operativo de seguridad coordinado con las autoridades de Estados Unidos, México y Canadá para la próxima Copa del Mundo. El objetivo principal es garantizar un entorno seguro, para lo cual el Gobierno argentino ya compartió bases de datos con las autoridades norteamericanas a fin de bloquear el ingreso de personas con antecedentes.

"En total son 34.000 personas que no podrán ingresar a los estadios", sentenció Monteoliva. Esta cifra se compone de 21.000 individuos que cuentan con derecho de admisión bajo el programa Tribuna Segura, sumado a 13.000 deudores alimentarios morosos, integrados tras un convenio reciente con la Ciudad de Buenos Aires.

La funcionaria destacó el sólido vínculo bilateral con Washington, calificando a la Argentina como un "socio estratégico" en materia de seguridad regional. Según precisó, el Gobierno estadounidense valora positivamente las políticas locales enfocadas en la lucha contra el narcotráfico, el contrabando y el terrorismo.

Gestión interna y fuerzas de seguridad

Al ser consultada sobre el contexto político dentro del oficialismo, Monteoliva minimizó las versiones de internas y ratificó la cohesión del Gabinete bajo el liderazgo del presidente Javier Milei. En cuanto a las políticas específicas de su cartera, adelantó que el Ejecutivo avanza en una recomposición salarial para los integrantes de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, además de mejoras significativas en la cobertura médica del personal.

Finalmente, la ministra subrayó el refuerzo de los controles en las cárceles del país, una medida orientada a erradicar el uso ilegal de dispositivos móviles por parte de los internos. Según indicó, la articulación constante con el Poder Judicial ha permitido la destrucción de más de 4.500 celulares en diversos operativos, reafirmando el compromiso del Estado con la seguridad pública y el orden institucional.