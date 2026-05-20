Acusaron a Wanda Nara de robarse un vestido en los Martín Fierro

El mundo de la moda y las celebridades suele esconder secretos que salen a la luz en los momentos menos pensados. Tras la reciente entrega de los premios Martín Fierro, una fuerte polémica envuelve a Wanda Nara.

El diseñador Nacho decidió romper el silencio y relató una historia que se remonta a los meses previos al viaje de la empresaria a Italia en marzo de 2025. En aquel entonces, mientras ella gestionaba su divorcio de Icardi, solicitó una prenda exclusiva con el compromiso de lucirla en sus redes sociales.

El modisto compartió su frustración en una reciente transmisión de streaming junto a Gonzalo Sorbo y Sofía Macaggi. Según su testimonio, la conductora de MasterChef "Se llevó un vestido a Italia con promesas de fotos en un programa de televisión donde ella era la conductora" pero la devolución nunca ocurrió. De acuerdo con su relato, la mediática ignoró sus mensajes durante un largo periodo, dejando la situación en el olvido por varios meses.

Sin embargo, el contacto se retomó de forma inesperada cuando la conductora necesitó un atuendo para la gran final del certamen de cocina. En lugar de acudir personalmente, envió a su colaborador Kennys Palacios al atelier. El diseñador se mantuvo firme en su decisión y relató que el asistente "Vino descaradamente para que la vista para la final de MasterChef. ¿Qué le dije? Que no porque ya eran dos vestidos" poniendo un punto final a la posibilidad de un nuevo canje.

Nacho también aprovechó la oportunidad para mencionar otra situación similar con una cantante muy reconocida. Al referirse a esa experiencia con el vestuario de una de sus piezas, comentó que "Creo que lo usó para hacer el videoclip de Fresa" indicando que la falta de menciones o devoluciones parece ser un problema recurrente con algunas estrellas del medio. El diseñador sigue adelante con su trabajo luego de haber vestido a más de 10 figuras del ambiente local.